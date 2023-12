Willem Dafoe se une a Beetlejuice 2

Por años, los fans han esperado ansiosamente por una secuela de Beetlejuice. Afortunadamente, sus deseos se harán realidad el próximo año, cuando una secuela esté disponible en todos los cines. De esta forma, más y más información sobre este largometraje se ha dado a conocer, y recientemente se confirmó que Willem Dafoe tendrá un papel en esta cinta.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Dafoe, reconocido por interpretar al Duende Verde en las películas de Spider-Man, será el encargado de darle vida a un policía en el más allá. Respecto a su papel, esto fue lo que comentó el actor en una plática con Variety:

“No he visto ninguna filmación todavía, pero fue divertido hacerlo. Interpreto a un oficial de policía en el más allá, así que soy una persona muerta. Y en vida fui una estrella de acción de película B, pero tuve un accidente y eso fue lo que me envió al otro lado. Pero gracias a mis habilidades, me convertí en un personaje detective en el más allá. Entonces ese es mi trabajo. Pero está influido por el hecho de quién era yo [cuando estaba vivo]: una estrella de acción de película B”.