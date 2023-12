Surge nueva pista sobre juego de Venom

A más de un mes del lanzamiento de Marvel’s Spider-Man 2, muchos se preguntan cuál será el siguiente paso para esta versión de Peter Parker y compañía. Si bien sabemos que Insomniac Games está trabajando en un juego de Wolverine, recientemente se dio a conocer información que apuntaría a un spin-off protagonizado por Venom.

Todos aquellos que han jugado Marvel’s Spider-Man 2 saben que Venom es uno de los mejores elementos que nos presentó la secuela. De esta forma, muchos han querido un juego protagonizado por este personaje. Si bien por el momento no hay algo oficial, Tony Todd, quien le dio voz a este simbionte, ha revelado que Insomniac Games solo usó el 10% de sus diálogos grabados.

En la reciente edición de FAN EXPO San Francisco, Todd fue uno de los invitados especiales, y los fans no perdieron la oportunidad para preguntarle todo lo que tuviera que ver con Marvel’s Spider-Man 2. Entre todas las cuestiones que tuvieron que ver con su momento importante en la historia, el actor reveló que Insomniac Games aún tiene mucho material suyo sin usar.

Si bien esto no es algo nuevo, y no es una garantía de que el otro 90% de las líneas de diálogo sean usadas, sí alimenta todas las especulaciones sobre un spin-off protagonizado por Venom, algo similar a lo que vimos con Miles Morales en el 2020. Lamentablemente, el estudio responsable por este título se ha mantenido en silencio, limitándose a decir que escucharán a los fans.

Pese a que por el momento no hay información sobre el futuro de Spider-Man en los videojuegos, queda claro que aún veremos mucho de este personaje. No solo Marvel’s Spider-Man 3 seguramente ya es un concepto que está dando mucho de qué hablar dentro de Insomniac Games, sino que el juego que vimos en octubre tendrá algún tipo de expansión.

Más allá de la posibilidad de ver un spin-off de Venom, Mavel’s Spider-Man 2 también insinúa la futura aparición de Carnage, algo que bien podría suceder en un DLC, similar a lo que vimos con The City That Never Sleeps con el primer juego en la serie. Considerando que la expansión para el primer juego salió poco más de un mes después del lanzamiento del título base, no se descarta la posibilidad de que durante The Game Awards la próxima semana, Insomniac Games revele algún tipo de contenido adicional para la secuela.

Es importante mencionar que más allá del juego de Wolverine, por el momento no hay información oficial sobre el futuro de Insomniac Games y sus colaboraciones con Marvel. Recordemos que el estudio también es conocido por series como Ratchet & Clank, por lo que bien podrían estar trabajando en una nueva entrega para esta serie, o incluso en algo completamente original.

Solo nos queda esperar para ver qué tipo de proyectos están en las manos de Insomniac Games. En temas relacionados, se confirma que los juegos de Spider-Man y Wolverine comparten universo. De igual forma, el estudio revela cuál es el Spider-Man en su universo.

Nota del Editor:

Un spin-off de Venom sería algo increíble. Como spoiler, la sección del juego enfocada por completo en este personaje es algo increíble, y me gustaría ver una experiencia enfocada por completo en este estilo de juego mucho más brutal. Sin embargo, también estaría contento con un DLC sobre Carnage.

Vía: Comicbook