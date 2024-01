Hideo Kojima compara a OD con Boktai

Actualmente, se desconoce mucho sobre OD, el siguiente proyecto de Kojima Productions. Después de su revelación en The Game Awards 2023, el público ha comenzado a señalar que esta es la experiencia que más se ha alejado de los conceptos que asociamos con Hideo Kojima. Sin embargo, el director japonés no está de acuerdo con esta declaración, ya que su juego más extraño se trata de Boktai: The Sun is in Your Hand, o al menos eso es lo que asegura.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Kojima decidió aclarar un poco la percepción del público sobre OD. En su mensaje, señaló que este proyecto no representa la desviación más significativa del resto de su trabajo, es decir, juegos de sigilo con elementos de terror y extensas narrativas. En este sentido, el director japonés que este honor le corresponde a Boktai: The Sun is in Your Hand, un juego de Game Boy Advance que llegó al mercado en el 2003. Esto fue lo que comentó:

“Parece que me han reconocido por crear juegos que van contra la corriente de los tiempos, como juegos de ‘escondite’ en los que te cuelas en un edificio sin ser detectado por el enemigo, o ‘juegos de entrega’ en los que disfrutas moviéndote en un mundo abierto. Para mí, el juego más experimental era ‘derrotar vampiros fuera de tu casa’ utilizando la luz solar real a tu alrededor. Enfrentó una feroz oposición por parte del personal e incluso dentro de la empresa. En ese sentido, OD es igual de diferente”.

En Boktai, interpretas a un cazador de vampiros llamado Django, el cual lucha contra los muertos vivientes con la ayuda de una pistola solar alimentada por luz solar real. El cartucho original incluía un sensor solar que cargaba las armas del juego necesarias para derrotar a los vampiros de la aventura. En este título, Kojima trabajó como diseñador y productor.

Cuando consideramos que este título llegó al mercado antes de Metal Gear Solid 3, es fácil ver que Boktai: The Sun is in Your Hand sí representó una ruptura sustancial de los conceptos que habíamos visto en la serie de Metal Gear e incluso experiencias como Policenauts y Snatcher. Incluso ahora, en su era de Kojima Productions, OD parece que bien podría estar en la misma dirección que Death Stranding.

La única razón por la cual este tipo de comentarios resaltan, es por el hecho de que no tenemos una idea clara de qué tipo de proyecto es OD. En su revelación, se mencionó que iba a ser una experiencia inmersiva. Junto a esto, Jordan Peele, famoso comediante y director de terror, está involucrado, así como las actrices Sophia Lillis, Hunter Schafer y Udo Kier. Fuera de estos detalles, no tenemos más información clara al respecto. Sin embargo, rumores han señalado que bien podría tratarse de una exclusiva de Xbox, ya que haría uso de la tecnología de la nube que ha caracterizado al trabajo de Microsoft en los últimos años.

Solo nos queda esperar a que Kojima comparta más información sobre OD. En temas relacionados, el tráiler de revelación de este proyecto cuenta con una referencia a Silent Hill. De igual forma, parece que un remake del original Metal Gear Solid podría estar en camino.

Nota del Editor:

OD probablemente será un juego que dividirá a los jugadores, como casi cualquier juego que Kojima ha dirigido. Lo importante será ver qué tipo de experiencia nos ofrecerá el director japonés. Más que ser un juego o no, muchos estamos esperando por ver algo completamente único, y si este objetivo se logra, entonces OD probablemente sea un éxito.

Vía: Hideo Kojima