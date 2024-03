World of Warcraft obtiene modo battle royale

El battle royale es un género en el que todos quieren participar. Después del éxito de Fortnite, muchos estudios creen ser capaces de entregar una experiencia similar o mejor al trabajo de Epic Games. Ahora, Blizzard se suma a esta tendencia, puesto que World of Warcraft recibirá un modo battle royale, aunque solo de manera temporal.

A partir del día de hoy, 19 de marzo, todos los usuarios con una suscripción a World of Warcraft podrán disfrutar de Plunderstorm, un modo inspirado en el battle royale, en donde hasta 60 jugadores compiten en partidas entre 10 y 15 minutos, en donde solo el mejor logrará sobrevivir.

A storm be on the horizon!

60 players face off in the battle-royale-inspired Plunderstorm.

Rolling out with weekly reset to all players with a WoW subscription. pic.twitter.com/zg3IMexOtU

