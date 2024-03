Los fans de Dragon Ball están más que emocionados por el próximo estreno de Sparking! Zero. Aunque esta entrega lleva otro nombre, esta es en realidad la cuarta entrega en la serie de Budokai Tenkaichi. Si bien ha pasado algo de tiempo desde la última vez que se compartió información sobre este título, en menos de 24 horas se llevará a cabo una presentación especial que nos dará un extenso vistazo al gameplay de este juego.

Bandai Namco ha confirmado que el 20 de marzo, a las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo una presentación especial de Dragon Ball: Sparking! Zero, en donde se nos dará un nuevo vistazo al sistema de combate que tiene este título, así como una lista actualizada de los peleadores que estarán disponibles en esta ocasión.

La presentación de mañana tendrá una duración de aproximadamente 13 minutos. Junto a un buen vistazo a los peleadores, los fans esperan que este evento también revele la fecha de lanzamiento para esta entrega. Hasta el momento, sabemos que Dragon Ball: Sparking! Zero estará disponible en algún punto de 2024, pero por el momento no sabemos exactamente cuándo. De esta forma, existe la posibilidad de que esta información sea revelada en solo unas horas.

Recuerda, la presentación especial de Dragon Ball: Sparking! Zero se llevará a cabo el 20 de marzo a las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, este es el personaje más fuerte de Dragon Ball. De igual forma, actor de Dragon Ball Evolution pide perdón por la película.

Nota del Editor:

Espero que Dragon Ball: Sparking! Zero logre cumplir los sueños de todos los fans. Aunque me gusta más el trabajo que hizo Arc System Works con FighterZ, no puedo negar que el ver a 20 diferentes Goku pelear contra otros 20 Vegeta tiene un carisma que no encontramos en otros lados.

Vía: Bandai Namco