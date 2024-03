Filtran fecha de lanzamiento de Grand Theft Auto 6

Cuando se reveló que Grand Theft Auto 6 llegará al mercado en el 2025, muchos pensaron que el lanzamiento de este título está planeado para mediados o finales del próximo año. Sin embargo, una nueva filtración apunta a que esta entrega estará disponible durante los primeros meses del 2025.

Recientemente, la misma persona que filtró información acertada del tráiler de Grand Theft Auto 6, reveló que este juego estará disponible entre enero y febrero de 2025. Aunque este usuario no comparte la fecha específica, otra filtración asegura que el nuevo trabajo de Rockstar tiene un lanzamiento planeado para el 18 de febrero de 2025.

The person who correctly predicted everything about the reveal trailer said that GTA 6 will release in Q1 of 2025, likely January/February.

Release dates are always volatile, but this plus Jason Schreier’s recent report has me convinced the game is releasing early next year. pic.twitter.com/ql5Oe5EyxQ

— Detective (@that1detectiv3) March 17, 2024