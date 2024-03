Famitsu da sus reseñas de Princess Peach: Showtime y Rise of The Ronin

Esta semana es importante para la industria de los videojuegos, dado que tres grandes lanzamientos están a la vuelta de las esquina, uno por parte de Capcom, otro por Koei Tecmo y el último con Nintendo. Y como ya es costumbre, la prensa se encuentra probando todos ellos para dar su veredicto en forma de reseña. Incluso, revistas como la popular Famitsu de Japón han tenido la oportunidad de dar a conocer sus puntuaciones antes del embargo señalado y dos títulos ya fueron calificados por ellos.

Primero se habla de Princess Peach: Showtime!, el cual entre los diferentes editores ha conseguido un promedio de 8.5, eso se debe a que de forma individual varios le han dado un 8, pero que se salva un poco debido a que un par de 9 se aparecen entre el puntaje. Eso nos indica que se puede considerar como un juego bastante divertido, pero que no alcanza la excelencia debido a que no es la aspiración que busca Nintendo realmente, se trata de una creación a la cual se le puede considerar como de talla AA.

Después hay algo total con Rise of The Ronin, aventura desarrollada por Koei Tecmo y publicada como una exclusiva para PlayStation 5. Los puntajes concuerdan que será un juego de 9.5 aproximadamente, dado que se pueden ver varios nueve y alguien en particular decidió que quiso ponerle 10. Para quien no lo tenga tanto en el radar, se trata de un juego de acción al estilo Ninja Gaiden pero con un mapa más abierto, a eso se agregan las influencias de trabajos previos como Nioh! y Wo Long: Fallen Dynasty.

Algo que parece extraño hasta este momento, es que Dragon’s Dogma 2 aún no recibe puntaje por parte de la revista, por lo que podría tratarse de una experiencia más longeva de lo que se piensa, y eso significa que podría llegar hasta el momento en que todos los medios también lancen su reseña. Se estipula que es mucho más ambicioso que sus predecesores, razón por la cual los fans de esta franquicia están animados de ver un RPG de estilo medieval que cumpla con las expectativas.

Recuerda que estos videojuegos se lanzan el 22 de marzo en sus respectivas plataformas.

Vía: Nintendo Everything

Nota del editor: Comprar tres videojuegos en el mismo día será una tarea titánica para muchos usuarios. Sin embargo, también existe la opción de esperar un poco e ir comprando de uno en uno de forma mensual. Pues para empezar, no hay demasiado tiempo como para jugar todo.