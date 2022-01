Durante los últimos años, My Hero Academia se ha posicionado como uno de los animes y mangas shonen de acción más populares en todo el mundo. Esta no es una situación inesperada. Kōhei Horikoshi, mangaka responsable por esta obra, ha logrado entregarnos una historia que toma los mejores elementos de este género y los envuelve en universo muy interesante, con poderes que dejan volar la imaginación del consumidor, y un gran repertorio de personajes que se han robado el corazón de todos los fans. Antes de que la aventura de Deku y el resto de los estudiantes de 1-A tenga su inevitable final, una tercera película animada ha llegado a los cines nacionales e internacionales para demostrar que My Hero Academia sigue siendo tan popular hoy en día, como lo fue en 2014.

Junto a un anime y manga que han sido bien recibidos por el público, el trabajo de Horikoshi ha llegado a la pantalla grande en tres ocasiones en particular. La primera de estas, Two Heroes, se dio a la tarea de explorar una faceta de la relación entre Midoriya y All Might que no se había visto en la historia principal. Por otro lado, Heroes Rising se encargó de hacer algo similar, pero entre nuestro protagonista y Bakugo. Ahora, en 2021 se estrenó My Hero Academia: World Heroes Mission, la cual por fin ha llegado a nuestro territorio, tanto en su versión original en japonés con subtítulos, así como una edición doblada al español latinoamericano.

A primera instancia, World Heroes Mission luce como una continuación de las dos previas cintas, en el sentido que exploraría la relación entre Deku, Shoto y Bakugo, algo que vimos durante la última temporada del anime, y cada vez cobra más importancia en el manga. Sin embargo, el resultado podría sorprender, o hasta decepcionar, a más de uno. ¿Es My Hero Academia: World Heroes Mission la película que los fans esperaban? ¿Acaso esta cinta logra estar a la par de lo que estamos viendo con otros animes en el cine? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Movie Review.

Fundamentos conocidos

Similar a las dos previas cintas del anime, World Heroes Mission no tiene algún tipo de repercusión en los eventos principales que se están desarrollando actualmente en la continuidad principal. Sin embargo, esto no significa que cualquier persona puede disfrutar de esta cinta sin conocimiento previo. Estos eventos toman lugar después de la quinta temporada, y antes de que la sexta dé inicio, y puede considerarse una aventura especial del entrenamiento de Deku, Shoto y Bakugo con Endeavor. Aún así, no esperen que los conflictos que así se presenten tengan alguna repercusión en lo que veremos en el futuro.

En World Heroes Mission, una organización terrorista, conocida como Humarise, ha amenazado a todo el mundo con una serie de bombas capaces de erradicar a las personas con quirks. Es aquí en donde todos los héroes que conocemos entran en escena. Para combatir a este grupo, se han creado diversos grupos, conformados por profesionales y estudiantes de UA, quienes son colocados en diversos países, como Egipto o Francia. Sin embargo, Deku y compañía son enviados a la nación ficticia de Otheon. Aquí, nuestro protagonista se encuentra con Rody Soul, un pequeño ladrón que, por una equivocación, termina en poder de un objeto muy preciado por Humarise. Después de una serie de eventos desafortunados, Midoriya es acusado de asesinar a diversas personas, y es obligado a escapar de Otheon junto a Rody.

La premisa que nos presenta World Heroes Mission es sumamente interesante. Si bien las previas películas también ofrecen algún tipo de evento capaz de destruir a la sociedad de los héroes, estas estaban relacionadas directamente con All for One, el antagonista principal, en esta nueva cinta este no es el caso. Flect Turn, el villano de esta cinta, se siente como una muy buena extensión del mundo que creó Horikoshi. Sus motivaciones son claras, empáticas, siguen la lógica de este universo, y bien podría estar a la par de personalidades como Destro u Oji Harima. Junto a esto, la idea de viajar a otros países y conocer a algunos de los héroes de otras naciones es algo que ni siquiera el manga actual ha tocado de manera eficiente, fuera de la participación de personajes como Captain Celebrity o Stars and Stripes.

Claro, no todo es perfecto. A diferencia de Heroes Rising, la previa película de My Hero Academia, aquí no hay un buen balance entre Deku y el resto de los personajes. Aunque uno podría llegar a pensar que Bakugo y Shoto son importantes, esto debido a que están presentes en básicamente todo el material promocional, su participación es minúscula, y son relegados a ser carne de cañón durante el clímax de la aventura. Esto es un poco decepcionante cuando tomamos en consideración que Heroes Rising le dedicó un buen tiempo al resto de clase 1-A.

En su lugar, World Heroes Mission decide darle un gran peso a Rody, quien se vuelve el corazón de esta cinta, logra encapsular los valores positivos de la obra, y se ha convertido en uno de los personajes más amados por la comunidad. Si bien la personalidad de Rody cae en muchos clichés a lo largo de la película, es su interpretación y el guion lo que lo convierten en alguien entrañable que es capaz de sostenerse cara a cara con Deku y su deseo de salvar la sonrisa de todo el mundo. Tal vez no volvamos a ver a este personaje, pero ha dejado su marca dentro del mundo de My Hero Academia.

Claro, al final del día la historia que se nos presenta aquí es intrascendente. No tiene algún tipo de repercusión, no es canon, y bien podría desaparecer, pero esto no demerita el hecho del buen trabajo que se presentó aquí. Si tienes la mentalidad de que World Heroes Mission no tiene un impacto en el manga o anime actual, seguramente tendrás algún problema con la forma en que los eventos se llevan a cabo. Sin embargo, si estás dispuesto a experimentar una nueva mirada al mundo de My Hero Academia, entonces es muy probable que esta película sea de tu agrado.

Compitiendo con las ligas mayores

Uno de los factores importantes al momento de hablar de un anime es, bueno, la animación. Cada año que pasa, los estudios a cargo de las adaptaciones de Shonen aumentan la calidad de sus obras. MAPPA hizo un trabajo fenomenal con Jujutsu Kaisen y Attack on Titan, y Ufotable sigue elevando la barra sustancialmente con Demon Slayer. Sin embargo, Bones, quienes están a cargo de My Hero Academia, rara vez son mencionados en esta conversación. Esto no se debe a su calidad, sino a que la obra de Horikoshi está más enfocada en las emociones detrás de una pelea, y no tanto en un combate rimbombante. De esta forma, las películas siempre son el lugar perfecto para demostrar su potencial, y con World Heroes Mission lo han dejado en claro.

Las diversas secciones de acción son dinámicas, rápidas y cada golpe se siente espectacular. En esta ocasión destacan escenas como la persecución entre Deku y Rody al principio, la cual mueve la cámara constantemente y hace un gran uso de los techos de la ciudad, así como sus callejones, para que las habilidades de estos dos personajes brillen. También hay que mencionar la pelea entre los héroes y villanos en las montañas. Sin embargo, son los enfrentamientos finales, los que destacan en este apartado.

Si bien Bakugo y Shoto tienen sus momentos, especialmente el héroe de las explosiones que hace un gran uso de todas sus habilidades y el escenario en el que se encuentra para salir victorioso, es la pelea entre Deku y Flect Turn la que se lleva las palmas. Aunque los primeros minutos de este enfrentamiento no llegan a sobresalir mucho, una vez que Midoriya comienza a utilizar más y más el poder de One for All, vemos un par de secciones que demuestran el talento de Bones, son tan impresiones como el enfrentamiento contra Overhaul, y pintan un futuro bastante interesante para el futuro del anime.

Arruinando la experiencia

Sin embargo, no todo es tan bueno como debería ser, y aquí es donde es necesario hablar del doblaje. Desde que la versión en español latino llegó al anime por medio de Funimation, los fans se han quejado por la forma en que ciertos personajes fueron tratados y, es lamentable informar, que este es el caso con la película. El trabajo que llevó a cabo no es tan malo en algunos casos, personajes como Rody, Shoto y Hawks tienen calidad detrás de ellos, pero el resto deja mucho que desear. Este es un inconveniente principalmente con Deku, quien recibe un tratamiento que no logra capturar la ternura, dedicación y paz interna que Daiki Yamashita hace en japonés. En su lugar, Sebastián Gabriel Reggio no es Midoriya. Este es un caso que se repite con Endeavor y más.

Sinceramente es una lástima, y se los dice alguien a quien le gusta ver animes doblados al español latinoamericano. El doblaje hace que la experiencia no sea tan buena como lo puede ser, y todo se reduce a escenas y conversaciones que simplemente deseaba que se acabaran para no tener que escuchar sus voces. Una vez más, este es un trabajo mixto. Hay algunos actores que son buenas elecciones para el papel, pero la mayoría se siente como gente que apenas está comenzando su carrera, y no están a la par con lo que incluso Netflix ofrece.

Fuera de eso, una vez más, el soundtrack de Yuki Hayashi logra elevar sustancialmente todas las escenas emotivas y de acción al ofrecer el acompañante perfecto para cada ocasión, sin olvidar el leitmotiv que tanto ha caracterizado a este anime.

¿Mision cumplida?

La pregunta es: ¿My Hero Academia: World Heroes Mission está a la par de lo visto en otras películas de anime contemporáneas? De cierta forma, esta cinta se siente como una mirada al pasado. Demon Slayer: Mugen Train y Jujutsu Kaisen 0 han logrado demostrar que el cine es un medio perfectamente válido para contar historias que continúan la narrativa principal de un anime, o en el caso de la obra de Gege Akutami, que sean un preámbulo. Esto es algo que ha tenido un éxito con la crítica y, especialmente, con la taquilla. Sin embargo, el nuevo trabajo de Bones decide irse por lo tradicional y no ofrecerle algo sustancial al espectador, algo que claramente se pudo notar durante su desempeño en Japón. Si bien no fue un desastre, los números no se comparan con lo que los dos largometrajes previamente mencionados lograron.

Al final del día, esto no demerita el trabajo presente. La acción es de primer nivel, demostrando que el estudio es capaz de crear secuencias bastante interesantes. La historia que se nos presenta, si bien básica y cliché en el marco general, cuenta con una serie de ideas interesantes que serán cautivadoras para los fans de esta obra. Lamentablemente, el doblaje latino hace que la experiencia no sea tan buena como lo podría ser, y en más de una ocasión termina arruinando algunas secciones. De igual forma, su naturaleza como capítulo no canon hace que el potencial completo de esta aventura no se logre completar.

Todos aquellos que son fans, seguramente ya vieron World Heroes Mission, pero si aún no están del todo convencidos, esta película no logrará hacerlos cambiar de opinión.