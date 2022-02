Ubisoft debe estar fascinado con Assassin’s Creed Valhalla. Esto lo decimos porque al momento de redacción, se confirmó que este juego ya superó los mil millones de dólares en ingresos, convirtiéndolo así en la entrega de la franquicia más exitosa financieramente hablando. En octubre, incluso se mencionó que Valhalla ya era el segundo juego más rentable del publisher francés.

Valhalla llegó al mercado hace poco más de un año, en noviembre de 2020, por lo que este logro es verdaderamente impresionante. A pesar de ser una experiencia para un solo jugador, el título ha sido actualizado constantemente con nuevas armas y armaduras que puedes comprar utilizando dinero real. También recibió dos importantes expansiones, Wrath of the Druids y The Siege of Paris, sin mencionar Dawn of Ragnarok, que debutará el próximo mes de marzo.

Aunque Valhalla está teniendo un gran desempeño, varios reportes afirman que Ubisoft está sufriendo varios problemas internos. La pandemia, así como ciertas alegaciones de acoso y discriminación, han complicado el desarrollo de varios juegos al punto de que, supuestamente, este año estarán lanzando un nuevo y más pequeño Assassin’s Creed.

Nota del editor: Creo que esta nueva fórmula de mundo abierto con elementos de RPG no es el mejor camino que podría tomar la franquicia. Las historias y narrativa de los últimos tres Assassin’s Creed han sido bastante débiles, y creo que ofrecer una experiencia lineal, pero más centrada en sus personajes, sería lo ideal.

Via: Eurogamer