Un nuevo Assassin’s Creed sería anunciado este año

Aunque por el momento no hay más información sobre Assassin’s Creed: Infinity, el siguiente gran paso para la serie, un nuevo reporte ha señalado que uno de los DLC planeados para Assassin’s Creed: Valhalla se ha transformado en su propio título, y estaría disponible a finales de 2022 o principios de 2023.

De acuerdo con Bloomberg, en la espera del lanzamiento de Infinity, el año pasado Ubisoft decidió tomar uno de los DLC de Valhalla, y transformarlo en un título independiente que sería anunciado en algún punto de 2021. Sin embargo, esta aventura no estará protagonizada por Eivor, sino por Basim, uno de los personajes importantes de esta aventura nórdica. Aunque por el momento no hay detalles, esto suena similar a lo que vimos con Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Uncharted: The Lost Legacy.

Por su parte, Eurogamer respalda esta información, y señala que esta aventura se llevaría a cabo en la Ciudad de Bagdad. Una de las mayores diferencias con los previos títulos en la serie, es que el nuevo Assassin’s Creed no sería tan grande como lo que vimos en Odyssey y Valhalla. Junto a esto, la historia se desarrollaría antes de los eventos del previo título en la serie, y considerando el desenlace de Basim en la aventura de Eivor, es muy seguro que esta no será la última vez que veamos a este personaje en acción.

Solo nos queda esperar a algún tipo información oficial por parte de Ubisoft. Por otro lado, el próximo 10 de marzo llegará Dawn of Ragnarök, el tercer gran DLC para Assassin’s Creed: Valhalla. En temas relacionados, este año veremos más contenido para Assassin’s Creed: Valhalla. De igual forma, Ubisoft asegura que Infinity no será un free-to-play.

Nota del Editor:

Considerando que la idea de Assassin’s Creed: Infinity como la plataforma para futuros juegos en la serie aún está lejos de ser una realidad, una aventura más pequeña suena como una decisión lógica. Esperemos que este experimento le resulte efectivo a Ubisoft.

Vía: Bloomberg