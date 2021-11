Durante su conferencia en E3 2021, Ubisoft anunció que Assassin’s Creed Valhalla estaría recibiendo un segundo pase de temporada en 2022, el cual añadiría expansiones, misiones, trajes y más. Bueno, antes de eso los usuarios podrán disfrutar de nuevo contenido gratuito a lo largo de las siguientes semanas.

Y es que Valhalla está a punto de recibir nuevo contenido sin costo alguno dentro de poco, y acá puedes conocer específicamente de qué estamos hablando.

Tomb of the Fallen, una actividad gratuita para este juego, estará disponible a partir del 9 de noviembre junto a una nueva actualización. En segundo lugar tenemos el Oskeiria Festival que debutará el 11 de noviembre, y en diciembre recibiremos una actualización adicional, aunque no sabemos exactamente que incluirá.

Nota del editor: Ubisoft no mentía cuando dijo que Valhalla recibiría un montón de DLC adicional. Además de este contenido gratuito, tendremos más expansiones el siguiente año pero supongo que la historia de Eivor terminará en 2022. Es decir, no esperes que siga recibiendo soporte en 2023.

Via: Ubisoft