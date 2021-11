Metroid Prime 4 podría no salir el próximo año

Metroid Prime 4 es uno de los juegos más esperados de los fans. Aunque este título fue revelado oficialmente durante el E3 de 2017, su desarrollo fue reiniciado en 2019. Desde entonces no hemos recibido alguna pieza de información sustancial. Si bien muchos esperan que esto cambie el próximo año, parece que este no será el caso.

De acuerdo con el reciente reporte financiero de Nintendo, Metroid Prime 4 aún no tiene una ventana de lanzamiento. En los documentos que compartió la compañía se puede ver que juegos como la secuela de Breath of the Wild, Splatoon 3 y Bayonetta 3 tienen una venta del 2022, sin proporcionar más detalles en específico. Sin embargo, Metroid Prime 4 ni siquiera cuenta con una indicación similar.

Si bien esto puede cambiar en los próximos meses, parece que 2022 tampoco será el año en el que veremos el siguiente trabajo de Retro Studios en el Nintendo Switch. Por otro lado, es probable que los rumores de la Metroid Prime Trilogy o el primer juego en la serie se hagan realidad.

En temas relacionados, una nueva actualización ya está disponible para Metroid Dread. De igual forma, una ilustración nos muestra una fusión entre Metroid y Evangelion.

Nota del Editor:

Aunque la espera por información es horrible, Retro Studios ha demostrado ser un gran estudio para esta serie. De igual forma, el reciente éxito de Metroid Dread significa que las largas esperas sí pueden tener resultados muy positivos.

Vía: v