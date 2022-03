Toei Animation, estudio responsable por el anime de One Piece, Dragon Ball Super, Digimon, Dragon Quest, y más, recientemente fue víctima de un ataque cibernético por parte de un tercero. Esto provocó que varias de sus futuras producciones no vayan a cumplir con sus fechas de lanzamiento prometidas inicialmente. Lo peor de todo, es que todavía ni siquiera sabemos cuándo es que la situación volverá a la normalidad.

El sitio oficial de One Piece publicó un comunicado en donde se revela que tendremos que esperar un poco más de tiempo por los nuevos episodios del anime:

“Tal y como lo anunció Toei Animation este viernes 11 de marzo, la red interna de Toei Animation Co., Ltd recibió un acceso no autorizado por un tercero el 6 de marzo, y varios sistemas internos dejaron de funcionar. Les queremos informar que esto ha impactado nuestro progreso en cuanto a la producción del programa y también estará afectando futuras transmisiones.

Les estaremos informando sobre el esquema de transmisiones después del 20 de marzo vía el portal oficial de One Piece, ‘ONE PIECE.com’, y varias redes oficiales de One Piece. Nos disculpamos profundamente para toda la audiencia que estaba esperando por ver la transmisión semanal del anime. Haremos nuestro mejore esfuerzo por restaurar las aventuras de Luffy y los Straw Hat Pirates tan pronto como podamos. Gracias a todos por su comprensión.”