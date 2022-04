Sony se encargará de las demos gratis en el nuevo PS Plus

Hace prácticamente un día se descubrió en un informe que el servicio de PS Plus ofrecerá demos gratis a sus usuarios, siempre y cuando los precios en su tienda sobrepasen los $34 USD. Sin embargo, esto se prestó para malinterpretar las cosas, suponiendo así que los desarrolladores se verían obligados a la creación de estas versiones gratuitas de los juegos.

Esto se desmintió algunas horas más tarde según un informe, el cual se le hizo llegar al reportero de Kotaku, Etahn Gach, quién se puso en contacto con la empresa y le mencionó algo curioso. Y es que PlayStation se va encargar de elaborar las demos de dos horas, por lo que los desarrolladores no tendrán la obligación de ponerse a trabajar en ellas.

Source tells me PlayStation Store team will create the 2 hour timed trials for developers, so it shouldn't be extra work, though I've heard concerns from others about Sony monetizing a perk and not sharing that revenue with studios https://t.co/0fYZZSVQxq

— AmericanTruckSongs8 (@ethangach) April 27, 2022