Sony bloquea la acumulación de PS Plus y PS Now

Con el nuevo PS Plus planeado para llegar a nuestras manos el próximo mes de junio, parece que Sony está haciendo todo lo posible para que el público se suscriba a este servicio de una manera tradicional. De esta forma, se han comenzado a reportar casos de usuarios que no pueden canjear sus códigos de PS Plus y PS Now.

Desde hace varias horas, usuarios han comenzado a señalar que al intentar canjear un código de PS Plus y PS Now por medio de una tarjeta de prepago, los servidores no les funcionan. Actualmente, esto es algo que solo está afectando a personas que tratan de acumular suscripciones en regiones seleccionadas. Aunque esto parece ser una medida en contra de aquellos que tratan de aprovecharse del sistema, también hay perjudicados que simplemente quieren renovar su periodo en el servicio.

Como recordarán, aquellos que tengan una suscripción a PS Now, podrán ser acreditados para obtener la categoría de Premium en el nuevo servicio de PS Plus. De esta forma, muchas personas han comenzado a acumular suscripciones para pagar menos y tener acceso a la mejor opción disponible a partir de junio.

Esto no es algo completamente nuevo, hace tiempo PlayStation canceló las suscripciones anuales a PS Now para remediar esto. De igual forma, PlayStation ha resuelto importantes dudas sobre el nuevo PS Plus.

Nota del Editor:

Sony debería encontrar una forma de combatir a todos los que desean aprovecharse del sistema, esto sin perjudicar a los usuarios normales. De igual forma, es una lástima que la gente se aproveche de esta situación. Con el nuevo PS Plus planeado para inicios de junio, esto dejará de ser un problema en un futuro.

Vía: Push Square