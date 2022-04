Sony resuelve importantes dudas sobre el nuevo PS Plus

Estamos a muy poco tiempo de que se estrene el PS Plus Premium, una especie de expansión para el servicio en línea de PlayStation, el cual ofrece acceso a un gran catálogo de clásicos de la compañía. Sin embargo, algunos jugadores todavía tienen ciertas dudas, más que nada, aquellos que ya tienen una suscripción activa por bastantes meses.

Por esa razón, la propia Sony añadió en una sección de preguntas frecuentes cómo se hará la migración al nuevo plan, haciendo un énfasis especial en los acreedores de PS Now, el cual solo está disponible en regiones selecciones. Mencionando que no habrá problema alguno, pues será un cambio automático que dará el beneficio de probar los títulos según el plan de pago.

Otra de las preguntas respondidas respecto a PS Plus Premium es la de: ¿Qué pasa si estoy suscrito a Plus y Now? La cual responden argumentando que también se hará la migración, pero ahora se notificará una nueva fecha de pago única. Esto mientras se termina el contrato de pago que se tiene con la empresa y así adaptarse al nuevo sistema.

Además, Sony afirma que el tiempo pre-pago que el usuario tenga acumulado podrá ser utilizado sin ningún problema. Eso significa, un plan ya bien definido para tener un lanzamiento exitoso.

Recuerda que PS Plus Premium llega el 13 de junio con diferentes niveles de suscripción. Aquí puedes encontrar más detalles.

Nota del editor: Ps Now es un servicio que nunca llegó a LATAM por falta de servidores dedicados. Así que este cambio no debería preocupar en absoluto a quienes vivimos en dichos países. Lo único que sucederá en caso de que contemos con una suscripción, será un migración instantánea al nivel más barato de la membresía.

Vía: PlayStation