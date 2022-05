Hace tiempo surgió un rumor que apuntaba a dos nuevos proyectos de Silent Hill. Originalmente, se mencionaba que un remake y una nueva entrega estaban en desarrollo. Aunque por el momento esta información no se ha confirmado oficialmente, la semana pasada se filtraron imágenes que apuntan a una entrega totalmente original de la serie. Ahora, un insider ha señalado que Bloober Team, famoso por juegos como The Medium, estaría trabajando en un remake de Silent Hill 2 exclusivo de PlayStation.

Recientemente, Nate2Hate, un insider que usualmente comparte información acertada, ha mencionado que Bloober Team es el estudio que está a cargo de un remake de Silent Hill 2. Esta reimaginación contaría con puzzles reelaborados, nuevos finales, y sería una exclusiva temporal de PlayStation.

-Bloober Team working on Silent Hill 2 Remake. Reworked puzzles. New Endings. Timed PlayStation Console Exclusive

-Multiple Silent Hill projects in development; including new mainline entry & side "stories"

