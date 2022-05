A Ewan McGregor no le gusta la frase icónica de Obi-Wan Kenobi

Star Wars está lleno de momentos memorables, esto va desde la destrucción de la estrella de la muerte, el entrenamiento de Luke con Yoda, y la frase “yo soy tu padre” de Darth Vader. Y una de las frases más conocidas es la de “Hello There” de Obi-Wan Kenobi, la cual se volvió meme en los últimos años, y que no le gusta al propio Ewan McGregor.

De hecho, en una entrevista confirma que se resiste a los impulsos mentales para soltar un “Hello There”, ya que no le parece tan agradable estar recordando su papel a cada momento.

Hago un ‘Hello There’ de vez en cuando. Me piden que lo diga mucho. No me gusta decirlo si me lo piden extraños y esas cosas en la calle, porque creo que eso es excéntrico. Alec Guinness, lo dijo primero (risas). Quiero decir, fue su primera línea en A New Hope , ¿no?