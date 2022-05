¿God of War: Ragnarok llegará este año? Esa es la cuestión que muchos tienen en mente. Aunque PlayStation y Santa Monica, los desarrolladores, aseguran que este es el caso, la ausencia de una fecha de lanzamiento concreta tiene escépticos a los fans. Sin embargo, recientemente surgió un registro, el cual bien podría ser indicación de que sí volveremos a ver a Kratos y Atreus en cuestión de meses.

Recientemente, el Comité de Clasificación y Administración de Juegos de Corea del Sur se encargó de darle una clasificación de “jóvenes no permitidos”, o para mayores de 18 años, a God of War: Ragnarok. Esto debido al uso de violencia excesiva, vulgaridad y blasfemias excesivas, así como expresión directa de drogas. Esto indicaría que el juego está en camino.

Aunque este registro no es una garantía, recordemos que en noviembre de 2021 surgió la clasificación de Horizon Forbidden West, y un par de meses después vimos la llegada de esta secuela. Es así que lo mismo podría pasar con God of War: Ragnarok. Con junio, mes en que usualmente vemos grandes anuncios en esta industria, a solo unas semanas de distancia, no se descarta nueva información sobre este título en camino.

En temas relacionados, Forspoken ha recibido un registro similar. De igual forma, un mod convierte a Kratos y Atreus en Homero y Bart de los Simpsons.

Nota del Editor:

Considerando que, hasta el momento, God of War: Ragnarok es el único gran juego para finales de año, es muy probable que esta secuela sí llegue en 2022. Sin embargo, aún existe la posibilidad de que este no sea el caso, todo depende de los planes que tenga PlayStation, no solo para este año, sino para el siguiente también-

Vía: VGC