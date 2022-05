¡Ya jugamos a The Quarry!

El año 2022 sigue avanzando, y a pesar de que existen grandes retrasos como Starfield y Zelda: Breath of The Wild, aún hay lanzamientos que la gente espera con entusiasmo. Uno de estos juegos es ni más ni menos que The Quarry, experiencia interactiva que viene directamente quienes nos trajeron Until Dawn en el 2015.

Supermassive Games, quienes están a cargo del desarrollo, se han dedicado a traer experiencias cinematográficas con toques de interacción que el jugador puede disfrutar mientras se desarrolla una historia. Esto también lo vimos con su trabajo más reciente, The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, la cual fue una trama muy decente.

Ahora, quieren apostar por regresar a los dramas adolescentes con misterios por resolver, asesinatos que descubrir, relaciones entre los personajes y el confrontamiento con enemigos misteriosos. Esto lo comento porque ya tuvimos la oportunidad de probarlo por alrededor de una hora, y es momento de hacerles saber que tal va el asunto.

De vuelta a las tramas horror

La premisa de The Quarry nos lleva a un campamento de verano llamado Hackett’s Quarry, lugar en el que surgen acontecimientos misteriosos en torno al círculo de nueve adolescentes. Estos deberán sobrevivir a una amenaza que se presenta en las instalaciones, a eso se le agregan los problemas personales de cada uno de ellos.

Por lo que hemos jugado, el título se va a dividir en capítulos, los cuales poco a poco van a desenrollar un misterio en torno a ciertas desapariciones dentro de dicho campamento. Esto no solo incluye acontecimientos recientes, sino también aquellos que llevan décadas existiendo pero que por alguna razón no son tan conocidos.

Como se puede leer, la trama va a ser un tanto similar a los visto en Until Dawn, con un viaje que aparenta ser de lo más normal, hasta de repente se desata un caos sobrenatural frente a un grupo de jóvenes. Y aunque tendrán crímenes por resolver, lo principal aquí será sobrevivir una noche llena de terror con cada paso que dan en el bosque.

Con todo lo planteado, el equipo de desarrollo nos da a entender que una vez más se han visto influenciados por historias de terror de películas provenientes de Estados Unidos. Las principales fuentes podrían ser Viernes 13, Halloween, Pesadilla en la calle Elm, Scream, La Masacre de Texas, entre otras franquicias de renombre mundial.

Decisiones que le darán vuelta a la tortilla

En The Quarry manejaremos a nueve personajes principales, a través de sus ojos y puntos de vista experimentaremos la trama, ya sea al mencionar una línea de diálogo o avanzar en tercera persona. Estos últimos momentos solo ocurren en partes muy puntúales, el restante son básicamente cinemáticas con interacción.

Normalmente, los personajes estarán hablando en torno a un tema en específico, y durante las conversaciones surgirán decisiones, estas afectarán el curso de los acontecimientos que están por venir. Aunque también cambiará lo que los compañeros sienten hacia nosotros, esto puede ser desde decepción hasta admiración.

Además, se menciona que ciertas elecciones no van a ser olvidadas por los personajes, así que si abandonas a alguno en una decisión crucial en la que se deban ayudar, sentirá resentimiento más adelante. Eso significa, que puedes elegir un camino de muy malas decisiones, uno neutral y otro más con toques de justicia.

Por su parte, hay secciones del videojuego en la que todo se torna a ser un shooter, un ejemplo sería el de disparar a unas sandías que se encuentran a una distancia considerable. Fallar o acertar los tiros tiene sus consecuencias, entonces es interesante prestarse para presenciar los dos escenarios posibles de la trama.

Estar atentos en todo momento es importante

The Quarry no solo cuenta con una toma de decisiones que nos deja elegir sabiamente, sino que también tiene una especie de quicktime events que exigirán tengamos altos reflejos. Hay que prestar atención de forma constante, de lo contrario, esto va repercutir en lo que le depare a los nueve personajes protagonistas.

El ejemplo que tengo más en la mente, son aquellas escenas de persecución en la que alguna criatura o personaje antagonista vaya tras nosotros, y es que nuestro avatar deberá correr a toda velocidad para sobrevivir. Sin embargo, los obstáculos naturales como rocas, troncos y demás estarán a la orden del día, y si nos caemos al apretar incorrectamente un botón, puede que el adolescente no viva para contarlo.

Otro elemento es el mantener presionados algunos botones para salir de una situación compleja, una acción ligada sería la de contener la respiración para que no nos descubran en una escena. También hay que apretar de forma consecutiva para escalar barrancos, o subir a plataformas que le cuesten trabajo a los chicos.

Algo adicional dentro de los escenarios, son las diferentes cartas del tarot que nos vamos a encontrar, estas servirán para las tomas de decisiones que nos aguardan en los siguientes minutos. Así que al explorar los escenarios es vital recorrer cada rincón para toparnos con alguna, son necesarias para no ir a ciegas en el recorrido.

Accesibilidad que se adapta al control

Entre las opciones que encontramos en The Quarry está la de controles que se pueden configurar según las necesidades del jugador, algo que le será de ayuda en los momentos de persecución. También, hay diferentes filtros para dar una atmósfera de película de terror con degradados o pasar directo a blanco y negro.

Vale la pena señalar que hay un modo para el estilo de vista daltónico, algo que poco a poco se va implementando en los juegos más recientes para no prescindir de algún sector en específico. No pude encontrar alguno que se adapte a solo capacidades del oído, pero es posible que se termine implementando en la versión final del juego.

Algo que también me llamó la atención, es que se cuenta con un modo multijugador en línea e igual en local. En el primero, quienes se conecten tendrán la posibilidad de votar en las diferentes decisiones de la historia. Y en el segundo, los usuarios podrán tomar el control de cada adolescente para así seguir su propio camino de elecciones.

Esta última adición es bastante interesante, dado que ahora quienes se dediquen a tener un público en vivo como los streamers, ahora podrán gozar de una interacción más directa con ellos. En Until Dawn no se contaba con un multijugador, por lo que los acompañantes no eran tan participes de lo que experimentaba el usuario con el control.

Gráficos y música que destacan

Los últimos puntos que me gustaría tocar en este preview de The Quarry, son tanto los gráficos como la música. El primero destaca por el diseño de escenarios, de personajes y uso de colores. Parecer ser que con cada entrega Supermassive Games busca superarse en este apartado, y al menos con este juego se puede ver el poder del Unreal Engine.

Eso sí, a día de hoy todavía sigue siendo complicado implementar las caras y gestos realistas en los diferentes modelos, aquí no hay excepción, pues si bien hay cosas destacables, aún existen esas caras de inexpresividad. Aunque esto lo podríamos ignorar un poco, pues los personajes se parecen mucho a sus respectivos actores.

En el elenco tenemos a David Arquette (Scream), Ariel Winter (Modern Family), Justice Smith (Jurassic World), Brenda Song (Dollface), Lance Henriksen (Alien), Lin Shaye (A Nightmare on Elm Street) y algunos más que te resultarán familiares. Sin duda, es un apartado en el que 2K no escatimó presupuesto alguno.

Pasando a la música, se cuenta con dos opciones antes de iniciar una nueva partida, la de piezas licenciadas o el modo para streamers. El primero consiste en canciones de bandas musicales, eso significa que contienen derechos de autor. Este es recomendado por el propio juego, pues es un complemento que encaja perfecto.

Por otro lado, esta la música de ambientación, la cual esta libre de derechos y puede utilizarse para hacer transmisiones en directos y no tener infracciones por parte de disqueras. Esto ya se ha visto en otros juegos, el más reciente es el de The Guardians of The Galaxy de 2021.

A esto me gustaría agregarle el doblaje de los personajes, que se escucha bastante convincente, la sincronización puede tener ligeros desfases a pesar de hacerse con el motion capture. Sin embargo, no es algo que interrumpa la experiencia de juego.

Muy poco queda para tener la experiencia completa

Por ahora, los pocos minutos que he probado de The Quarry son bastante satisfactorios, va a tener bastante rejugabilidad debido a los caminos que se pueden tomar. Aunque debo aclarar, que cuando lo pruebes debes tener en mente que casi todo se centra en la trama, y podría resultar un tanto agobiante para quiénes desean mover el control en todo momento.

No todo es perfecto, pues como mencioné, las caras de los personajes en ocasiones se ven inexpresivas, pero son aspectos que podrían tomarse en cuenta antes de que la versión completa haga aparición. Y la premisa de la trama parece orientarse a criaturas extrañas, pero por ahora es un misterio, dado que nuestra demo empezó desde el episodio dos.

El sabor de boca actual me deja con ganas de más, así que será cuestión de tiempo para que les platiquemos de forma más extensa si el lanzamiento cumple con la expectativa. Lo mejor, es que la experiencia no se va a limitar a una sola plataforma como sucedió con Until Dawn, teniendo así una oportunidad de alcance mayor.

Recuerda que el juego llegará el próximo 10 de junio. Las plataformas elegidas son PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

La versión que probamos para este preview fue la de PC.