Phil Spencer habla del retraso de Starfield y Redfall

Hoy nos levantamos con una noticia un tanto agridulce, puesto que se confirmó por parte de Xbox y Bethesda que el estreno más esperado de este año por parte de Microsoft Game Studios, Star Field, se retrasaría hasta el 2023. Esto llevó a una serie de dudas entre los medios y fanáticos, y para poder aclarar todo, Phil Spencer ya salió a hablar al respecto.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el CEO de Xbox comentó que no fue una decisión fácil de tomar, sobre todo porque desde el año pasado ya casi se había confirmado la llegada tanto de Redfall como de Starfield. No es algo que le haya agradado del todo, pero era el paso correcto a seguir.

Aquí el comunicado completo:

These decisions are hard on teams making the games & our fans. While I fully support giving teams time to release these great games when they are ready, we hear the feedback. Delivering quality & consistency is expected, we will continue to work to better meet those expectations. https://t.co/mIfXGd3rui

