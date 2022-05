Starfield y Redfall se retrasan hasta el 2023

Pese a la enorme cantidad de estudios que tiene Xbox en su poder, no hay muchos juegos first party anunciados para este año. Las únicas esperanzas de los fans eran Starfield y Redfall, dos proyectos por parte de Bethesda y Arkane respectivamente, los cuales, originalmente, iban a llegar en la segunda mitad de 2022. Sin embargo, inesperadamente se ha confirmado que estos títulos llegarán al mercado hasta el próximo año.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Bethesda ha confirmado que Starfield, el cual iba a llegar el 11 de noviembre de 2022, y Redfall, el cual tenía una ventana para la segunda mitad del año, se han retrasado hasta la primera mitad de 2023. Fuera de un deseo de entregar las mejores experiencias posibles, no se ha compartido una razón específica para este cambio de fechas.

