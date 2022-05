El año pasado, EA adquirió a Codemasters por $1.2 mil millones de dólares. Ahora, el día de hoy se ha revelado que Codemasters Cheshire, el equipo responsable por la más reciente entrega de DiRT, será integrado a Criterion Games, en donde estos dos grupos de desarrolladores, ahora solo uno, serán los encargados de trabajar en el futuro de Need For Speed.

Recordemos que EA tiene pensado publicar un nuevo juego de Need For Speed en el cuarto trimestre de 2022. De esta forma, es muy probable que los desarrolladores de Codemasters Cheshire ayuden a pulir lo más que se pueda el juego previo a su lanzamiento este año. Esto fue lo que se comentó al respecto:

We can confirm Criterion Games and the development team at Codemasters Cheshire are officially coming together to create the future of @NeedforSpeed, forming one Criterion studio with two location hubs. [1/3]

