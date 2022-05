Pese a la existencia de Call of Duty Mobile, hace un par de meses surgió un reporte en donde se mencionaba que Activision estaba interesado en llevar Call of Duty Warzone a dispositivos móviles. Después de semanas de rumores y filtraciones, la compañía ha confirmado la existencia de Project Aurora, con el cual planean llevar el popular battle royale a iOS y Android.

Por medio de un comunicado oficial, se ha revelado que Project Aurora es el nombre clave que tiene el desarrollo de Call of Duty Warzone para móviles. Junto a esto, una serie de pruebas alfa ya están en marcha. Esto fue lo que se mencionó al respecto:

“Nuestra misión con Project Aurora, el nombre en clave de nuestro nuevo título móvil, es reunir a amigos, familiares y personas de todo el mundo en una comunidad global de jugadores diversos con una experiencia de acción de Battle Royale rápida, precisa y de alta calidad, que ofrece una nueva forma de jugar. Es posible que ya hayan escuchado rumores sobre el Proyecto Aurora en las profundidades de Reddit o a través de la especulación en YouTube, pero aún no hemos revelado nada oficialmente. El juego aún está en desarrollo, y estamos en medio de nuestra primera prueba de juego en Project Aurora Closed Alpha”.

Las sesiones alfa son cerradas, por lo que no podrás participar a menos que seas invitado. De igual forma, estas pruebas están enfocadas principalmente en identificar y corregir errores, así como recopilar comentarios e información sobre todos los aspectos del juego a medida que aparecen nuevas funciones en línea.

Por el momento no hay una fecha de lanzamiento para Project Aurora, ni más información oficial sobre el juego, pero con una alfa ya en marcha, es probable que se den a conocer más detalles en un futuro no tan lejano. En temas relacionados, la secuela de Warzone sería revelada este año. De igual forma, se confirma la existencia de Call of Duty: Modern Warfare II.

Nota del Editor:

Call of Duty ya tiene una buena presencia en dispositivos móviles. Sin embargo, considerando la popularidad de Warzone, no suena tan raro que Activision desee llevar la experiencia principal a este gigantesco mercado. Lo interesante será ver qué sucederá con Mobile en un futuro.

Vía: Call of Duty