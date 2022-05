El día de hoy, la industria amaneció con la triste noticia de que Starfield y Redfall se han retrasado a la primera mitad de 2023. Aunque para muchos esto será una decepción, especialmente considerando que Xbox, al menos por el momento, no tiene una carta fuerte para el resto del año. Sin embargo, Bethesda tomó está decisión para así evitar convertirse “en el siguiente Cyberpunk 2077”.

Recientemente, Jason Schreier compartió una historia bastante interesante. El periodista ha mencionado que el año pasado, antes del E3 2021, tuvo la oportunidad de hablar con varios desarrolladores de Starfield, quienes le comentaron que estaban preocupados por cumplir la fecha de 11 de noviembre de 2022, ya que el título podría salir en un estado similar al de Cyberpunk 2077.

Last spring before E3, I spoke to some folks on Starfield who were extremely worried about committing to a 11-11-22 date based on the progress they’d made so far. (“Next Cyberpunk” was the term floated.) Good on Bethesda for delaying even after announcing that specific date. https://t.co/QdWFf0zGIY

— Jason Schreier (@jasonschreier) May 12, 2022