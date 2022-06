La semana pasada por fin llegó Diablo Immortal a dispositivos móviles y PC. Pese a que hay un grupo de personas que están sorprendidas con la calidad de este juego free-to-play, muchos más están insatisfechos con Blizzard debido a la inmensa cantidad de microtransacciones. De esta forma, el público ha externado sus preocupaciones, inconformidades y experiencias en redes sociales, dejando en claro que este modelo de monetización bien podría estropear el futuro de esta entrega.

Al tratarse de un juego free-to-play, Diablo Immortal cuenta con microtransacciones, las cuales han causado una serie de controversias en los últimos días. De acuerdo con Bellular News, para mejorar por completo a solo un personaje, necesitas invertir $110 mil en la economía actual del juego. El título permite a los jugadores comprar gemas legendarias. Estos son uno de los tres pilares de progresión de los personajes junto con el equipo normal y el nivel de XP, y dictan la progresión de nivel al final del juego más allá de lo que es posible.

El problema es que para obtener las gemas legendarias tienes que comprar cofres legendarios, las loot boxes de Diablo Immortal, y aun así no hay una garantía de que obtengas estos ítems. De esta forma, los fans han reaccionado de forma negativa a esto:

“Me gusta mucho Diablo Immortal porque siempre quise tener un juego como ese en el móvil, ya sea en mi teléfono o en un iPad, es genial. La estrategia agresiva de pago para ganar, muchacho, eso es demasiado”.

“¿Por qué la gente se sorprende de que en Diablo Immortal tengas que pagar para ganar basura de botín? Eso ha sido obvio desde el principio”.

“Es la primera vez que juego un juego de Diablo (@DiabloImmortal) y es divertido, pero entiendo la situación de pago para ganar, que es imposible”.

“Los juegos móviles y sus microtransacciones de pago para ganar han arruinado los juegos en general, solo mira a Diablo inmortal. Basura”.

Este es un tema que nunca dejará de ser controversial. En temas relacionados, algunos países han bloqueado a este juego.

Nota del Editor:

Es una lástima que un juego con bases sólidas y, que solo por su gameplay, ha ganado una buena reputación, sea arruinado por un sistema de monetización bastante agresivo que le pide cientos de dólares a sus usuarios.

