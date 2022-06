En mayo de 2021, Kentaro Miura, mangaka responsable por Berserk, falleció inesperadamente. Aunque en su momento se llegó a mencionar que esta obra no tendría una conclusión, un nuevo comunicado por parte de Young Animal, editorial en donde se publicaba esta historia, ha revelado que el viaje de Guts continuará.

Por medio de un comunicado oficial, se ha mencionado que Kouji Mori, mangaka de Young Animal y amigo cercano de Kentaro Miura, conoce la historia general de Berserk hasta su conclusión, y tendrá el papel de supervisor en el resto de esta obra. Mori ha tenido conocimiento del final de Berserk desde los 90, cuando le ayudó a Miura con la icónica escena del Eclipse. Esto fue lo que comentó Young Animal:

Los aprendices de Kentaro Miura continuarán con el manga Berserk como un grupo colectivo llamado Studio Gaga. Kouji Mori supervisará al grupo basándose en los recuerdos de sus conversaciones con Miura. Mori también declaró que solo escribirá episodios completos y líneas que haya escuchado directamente de Miura. Tanto Mori como el departamento de edición de Young Animal prometieron no “desviarse de las propias palabras del Sr. Miura”. Por su parte, esto fue lo que mencionó Mori al respecto:

“Tengo un mensaje y una promesa para todos. Recordaré los detalles tanto como sea posible y contaré la historia. Además, solo escribiré los episodios de los que Miura me habló. No lo desarrollaré. No escribiré episodios que no recuerdo claramente. Solo escribiré las líneas y las historias que Miura me describió. Por supuesto, no será perfecto. Aun así, creo que casi puedo contar la historia que Miura quería contar.

Creo que las personas con buena intuición ya se darían cuenta de que conozco la historia de Berserk hasta el final. Aun así, no puedo decir que puedo dibujarlo porque lo sé. Eso es porque solo el genio Kentaro Miura puede escribir una obra maestra como Berserk. Sin embargo, una gran responsabilidad ha recaído sobre mí”.