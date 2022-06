Los juegos de Marvel de los últimos años han sido bastante buenos. Experiencias como Spider-Man, Guardians of the Galaxy y Ultimate Alliance 3 han logrado tener una gran recepción por parte de los fans y la crítica, y parece que Midnight Suns va por ese camino. Sin embargo, hay un claro problema aquí, y se llama Marvel’s Avengers. Aunque por el momento no hay algo confirmado, se ha señalado a este título como uno de los responsables por la pobre recepción comercial de Marvel’s Guardians of the Galaxy, y muchos se preocupan de que esto se vaya a repetir con el nuevo trabajo de Firaxis Games.

Recientemente, tuvimos la oportunidad de hablar con Jake Solomon, director de Marvel’s Midnight Suns, sobre el nuevo juego de estrategia de Firaxis. Durante nuestra conversación le preguntamos a Solomon si está preocupado sobre la percepción que tendría el público en relación con Marvel’s Avengers:

¿Crees que Midnight Suns se puede ver afectado por el hueco que dejó Avengers?

“No, no creo. De verdad no lo creo, porque acá estamos empujando el tema súper natural un montón. Creo que a pesar de que solo veas los tráilers, ya nos vemos muy diferentes a cualquier otro juego de Marvel. No es complicado distinguirnos. Y si haces cualquier tipo de investigación, te darás cuenta de que este juego, su gameplay, es obviamente muy diferente a cualquier otro juego de Marvel. Creo que los jugadores saben lo suficiente para saber que somos muy distintos. Desde los trailers se nota”.

Las declaraciones Solomon tienen sentido. Marvel’s Avengers es un juego como servicio con un estilo visual realista, mientras que Midnight Suns es un juego de estrategia por turnos con una presentación más caricaturesca. Junto a esto, estamos frente a diferentes desarrolladores y publishers. Tanto Marvel’s Avengers como Marvel’s Guardians of the Galaxy fueron publicados por Square Enix, mientras que el nuevo trabajo de Firaxis está a cargo de 2K.

Marvel’s Midnight Sun llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 7 de octubre de 2022. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro hands-on del juego, así como nuestro gameplay aquí.

Nota del Editor:

Espero que el fracaso de Marvel’s Avengers no logre arruinar más juegos. Midnight Suns luce muy bien, con un gameplay entretenido y una historia que será del agrado de todos los fans. Considerando que el público es capaz de separar el trabajo de Crystal Dynamics con el de Insomniac Games, espero que este también sea el caso en esta ocasión.

Vía: Atomix