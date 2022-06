Hands On – Marvel’s Midnight Suns

La leyenda de Firaxis

Existen nombres de compañías que con tan solo mencionarlos, uno piensa de manera inmediata en videojuegos, algunos de ellos tan famosos que inclusive quienes no son entusiastas de este maravilloso medio, pueden reconocer automáticamente. Es probable que el de Firaxis no esté dentro de ese mainstream, sin embargo, podemos asegurar que sí mantiene un estatus de leyenda entre quienes de verdad amamos el gaming, esto gracias al lugar que se ha ganado sobre todo en el género de estrategia y RPG occidental, con series del tamaño de Civilization con la mente de Sid Meier, o claro, a la gran XCOM. Ahora, el aclamado estudio hará una nueva apuesta, una que involucra a una propiedad intelectual no propia y altamente conocida y que por supuesto, representa un nuevo reto. Hace unos días tuvimos la gran oportunidad de viajar hasta Baltimore, Maryland en los Estados Unidos para justamente en los cuarteles generales de Firaxis, pasar una buena cantidad de horas con Marvel’s Midnight Suns, título del cual, te contamos en este artículo especial.

La situación por la que atraviesa Marvel dentro de los videojuegos es compleja. El golpe que la marca recibió tras el fracaso de Marvel’s Avengers está dejando secuelas más profundas de las que probablemente nos imaginábamos, al punto de haber afectado fuertemente en lo comercial a Marvel’s Guardians of the Galaxy, juego que a pesar de sus grandes logros, buenas reseñas y de que en realidad, se separa por completo de lo que hizo Crystal Dynamics con el Capitán América y compañía, no tuvo el recibimiento en ventas que se esperaba. Indudablemente, Marvel’s Midnight Suns tiene un importante reto al frente, más si tomas en cuenta que estamos hablando de un nuevo equipo de superhéroes, muchos de ellos no tan conocidos. De primera instancia y luego de haber jugado alrededor de cinco horas este nuevo título, te puedo decir que la cosa va por muy bien camino y que muy probablemente, ésta sea la puerta perfecta de entrada a un género tan intimidante como el del RPG táctico.

Estrategia para todos

En caso de que no estés tan conectado con este proyecto, te cuento que en efecto, Marvel’s Midnight Suns es un RPG de estrategia bastante tradicional en sus formas. De hecho, Jake Solomon, director de XCOM 2 y parte importante de XCOM en general, es quien está al frente del juego. De acuerdo con lo que nos platicó el creativo directamente, fue la gente de Marvel quien se acercó con Firaxis para ver qué podían hacer con ellos, pues se declararon fans de lo que lograba en términos de juegos en los que la táctica era el eje central. Solomon, al ser un apasionado fan de los cómics, no dudó ni un segundo en darle pie a que la relación creciera hasta que hace ya más de cuatro años, Marvel’s Midnight Suns entró en producción.

Sabiendo perfectamente que al estar trabajando con un IP de Marvel, se tenía que hacer un juego mucho más accesible que algo como el súper hardcore, XCOM 2, esto claro, sin dejar de lado una jugabilidad con varias capas de profundidad y sobre todo, no perdiendo de vista lo que en realidad, hace tan especiales a los juegos de Firaxis. Luego de este tiempo que pude pasar con Marvel’s Midnight Suns, me parece que el objetivo se está logrando, pues en efecto, me sentí jugando un XCOM con personajes de Marvel en el que si bien, sí tenía que pensar mis movidas, para nada viví el estrés y tensión que te generan los juegos de dicha saga de ciencia ficción.

Marvel’s Midnight Suns es un RPG táctico por turnos en el que podrás elegir entre 12 héroes distintos del universo de Marvel, más uno completamente nuevo llamado The Hunter. De acuerdo con lo que nos contó su director, una de las primeras ideas que se pusieron sobre la mesa fue la de que el jugador pudiera crear a su propio héroe, mismo que fungiría como eje central de la historia. The Hunter, que básicamente es un avatar que puedes editar a tu gusto, es el hijo o hija de Lilith, madre de los demonios que hará las veces de villana principal en esta historia. Por diferentes razones, The Hunter despierta en el cuartel general de los Midnight Suns para unirse a su causa. Yo sigo sin ser fan de los editores de personajes y todo eso, pero entiendo bien que Firaxis quiera dejar su huella en el mundo de Marvel y qué mejor que con un superhéroe hecho por sus fans.

Durante mi tiempo con el juego, pude probar a grandes conocidos como Iron Man, Captain Marvel, Dr. Strange y demás, sin embargo, lo que realmente me emociona de Marvel’s Midnight Suns, es que se le de exposición a rostros no tan famosos como el de Blade, Magik o Ghost Rider. Al ser un juego inspirado en cómics de los 80s y 90s, principalmente en la saga de Rise of the Midnight Suns, uno justamente espera ver a estos héroes y antihéroes menos reconocidos del universo de Marvel y en efecto, están presentes en el título. Solo creo que por cuestiones comerciales, se están recargando demasiado en aquellos que se han hecho famosos en los últimos años gracias al MCU.

Pero bueno, a todo esto ¿cómo se juega Marvel’s Midnight Suns? ¿Qué diferencias tiene con cosas como XCOM 2? Pues bien, la verdad es que a pesar de que comparte las bases de los juegos de estrategia de Firaxis, esta nueva propuesta sí pone cosas diferentes sobre la mesa, muchas de ellas orientadas a hacer que el juego pueda ser llevado por alguien con cero experiencia dentro del género. Importante mencionar que si bien, todo es considerablemente más simple, en ningún momento sentí que la experiencia se estuviera volviendo simplona o con poco qué aportar.

En esta ocasión, en lugar de ser la fuerza débil totalmente sobrepasada por el enemigo como en XCOM, ahora somos los que tienen el poder y la iniciativa, asunto que hace todo el sentido, pues estamos controlando a varios de los superhéroes más poderosos. Nuestros turnos y acciones son determinados por cartas. Sí, se echa mano de este elemento para la selección de movimientos y sobre todo, para agregarle el elemento de azar tan importante de este tipo de juegos. ¿Por qué digo lo anterior? Pues bien, en Marvel’s Midnight Suns las acciones que comandes, siempre acertarán. A diferencia de XCOM 2, por ejemplo, en el que ordenar un ataque, no siempre resultaba en hacer daño, acá tendrás un 100% de posibilidades de que esto ocurra. La suerte más bien está dictada por las cartas que tengas a la mano.

Existen tres tipos de cartas: de ataque, de habilidad y las heroicas. Las de ataque justamente hacen esto, es una agresión directa contra enemigos. Las de habilidad normalmente tienen que ver con acciones de apoyo como por ejemplo, sanar a un aliado. Y las heroicas suelen ser ataques devastadores. El asunto aquí es que para poder usar éstas últimas, necesitas de puntos de heroísmo que se van sumando conforme realizas acciones. Hablando de acciones, éstas también están divididas en tres categorías: la primera de ellas es acciones de cartas, es decir, tendrás cierto número de oportunidades para usar tus cartas. La segunda es cambiar las cartas que tengas en tu mano por otras dentro del “deck”. Es probable que en tu mano tengas cartas que no te sirven en ese momento, por lo que lo mejor será cambiarlas. Para terminar, están las acciones de movimiento. Éstas son para simplemente mover a tus personajes dentro del campo de batalla de un punto a otro, o para aprovechar el escenario para hacer daño. Los niveles de Marvel’s Midnight Suns son altamente interactivos y sacar provecho de ellos es esencial para poder salir con la victoria. Importante mencionar que las acciones de movimiento no requieren de una carta para funcionar, son elementos independientes, o sea, puedes generar daño incluso cuando ya no tengas acciones de cartas o cartas utilizables en el turno.

Puede que todo lo anterior te suene un tanto complicado y enredado, sobre todo si nunca has jugado un juego de Firaxis o del género, pero créeme cuando te digo que es mucho más simple de lo que te podrías imaginar. El juego hace un gran trabajo en sus primeras horas explicándote cada una de sus partes con tutoriales interactivos muy fáciles de entender. Además, el tema de las cartas es más un pretexto para explicar mecánicas que otra cosa. En realidad, estas tarjetas solo son habilidades y acciones propias de cada uno de los personajes, justo como pasa en cualquier RPG. Indudablemente la mecánica me recuerda a los Metal Gear Acid, pero de una manera bastante más simple. De igual forma, se nos aseguró que las microtransacciones del juego serán enteramente estéticas y para nada tendrán que ver con todo este asunto de las tarjetas.

Sobre la mecánica general del juego, me encantó cómo es que todo el tiempo se te invita a ser lo más eficiente posible con tus acciones. Por ejemplo, usar las cadenas de Ghost Rider para lanzar a un enemigo contra otro y que a la vez, éste pegue en un barril explosivo para dañar a más enemigos con un solo movimiento, es sumamente placentero. La dificultad la sentí bastante llevadera pero no condescendiente; es decir, tenía cierto margen de error siempre y cuando fuera cuidadoso con mis acciones y no las desperdiciara constantemente. Por ahí el enfrentamiento contra Venom fue bastante interesante en términos de reto. Algo que sí sentí y que me preocupa un poco, es que a pesar de tener animaciones totalmente distintas, las acciones de los personajes que pude probar, eran muy parecidas entre sí. Lo que te quiero decir es que no sentí que la configuración de mi equipo fuera tan importante y que en realidad, podía ganar sin importar tanto quienes estuvieran dentro de la batalla.

Cuando no estás en batalla, podrás explorar a placer la Abadía, que es básicamente el cuartel general de los Midnight Suns. En este lugar podrás hacer diferentes cosas como por ejemplo, crear nuevas y mejores habilidades para tus personajes y claro, tener conversaciones con ellos para forjar una relación mucho más estrecha que tendrá ciertos efectos en el campo de batalla. Además, hay ciertos coleccionables que te servirán para ir desbloqueando nuevas acciones. Creo que a diferencia de los XCOM en los que nuestros personajes podrían ser totalmente genéricos, aquí se está haciendo un esfuerzo para que sintamos una cercanía importante con los integrantes de este equipo de héroes y anti-héroes.

De presentación…

Otro de los grandes retos que los juegos de Marvel han tenido que superar, es el de separarse de las películas en términos de dirección artística. Creo que podríamos decir que uno de los principales problemas de Marvel’s Avengers es que sus personajes siempre se sintieron como estas versiones bootleg de los actores que vimos en el cine, asunto que por el contrario, Marvel’s Guardians of the Galaxy supo sortear de muy buena forma. ¿Cómo va Marvel’s Midnight Suns en este apartado? Me parece que por un lado bien, y por el otro no tanto.

La dirección de arte del juego está mucho más apegada a los cómics en lo que se inspira para crear su universo, sin embargo, es complicado ver a este Tony Stark y no pensar en Robert Downey Jr., o escuchar a Dr. Strange y no recordar a Benedict Cumberbatch. La sensación es bastante extraña. No obstante, creo que con los otros personajes menos conocidos de Marvel, sí se logra una identidad más original y marcada que indudablemente disfruté bastante. Repito, Marvel’s Midnight Suns es una mezcla entre famosos muy reconocidos, y otros personajes que la verdad, ni sabía que existían. Si me lo preguntan, hubiera preferido que se dejara completamente de lado a los Capitanes América y compañía para darle mucha más exposición a los underdogs.

Gráficamente el juego está… un tanto lejos de las grandes producciones de actual generación, sobre todo de lo que por ejemplo, se consiguió con Marvel’s Guardians of the Galaxy. Para esta prueba probamos la versión de PC y a pesar de que en efecto, sigue siendo trabajo en progreso, no creo que la cosa vaya a mejorar demasiado en los siguientes meses. Marvel’s Midnight Suns no está mal gráficamente, simplemente no impresiona. Cosas como lo poco definido del cabello de sus personajes, muy acartonadas animaciones faciales e iluminación un tanto plana, sí nos deja entrever que tal vez, el presupuesto de esta producción no fue tan importante.

Muy buena pinta

La verdad es que la pasé genial en este primer encuentro con Marvel’s Midnight Suns. A pesar de las quejas y preocupaciones que ya te expresé en este especial, creo que hay mucho más que decir bueno de este nuevo juego de Firaxis en el cual, indudablemente se siente su mano como el principal y hasta único representante occidental del RPG táctico. Me sigue sorprendiendo que una marca como Marvel se haya interesado en un género tan específico, pero igual me parece genial que haya ocurrido, pues indudablemente será la introducción para muchos en este mundo que podría parecer inaccesible pero que en realidad, solo requiere de algo de voluntad para poder disfrutar de sus mieles.

La apuesta de Marvel’s Midnight Suns está sumamente bien encaminada y llevada, solo nos queda esperar a que el público responda de manera adecuada para que estudios de la valía de Firaxis, puedan seguir existiendo, algo que el medio necesita en tiempos en el que desarrollo AAA cada vez se hace más y más complejo.

Marvel’s Midnight Suns se lanza este 7 de octubre en PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.