La época de retrasos todavía no ha terminado, pues además de Overwatch 2 y Diablo IV, también se reveló que Marvel’s Midnight Suns, el juego de estrategia a cargo de Firaxis Games, tampoco estará llegando al mercado en marzo del próximo año tal y como se nos había prometido.

Mediante un nuevo comunicado, los autores de este anticipado juego revelaron que Midnight Suns ahora estará debutando hasta la segunda mitad de 2022.

We have an important development update to share with our fans pic.twitter.com/ycNDCVtbwD

— Marvel’s Midnight Suns (@midnightsuns) November 3, 2021