GTA V supera las 155 millones de unidades vendidas

Al igual que otras compañías durante los últimos días, Take-Two ha compartido sus resultados financieros durante el último trimestre del año fiscal en marcha. Junto a los aumentos en ingresos, se ha revelado que Grand Theft Auto V, juego que llegó originalmente al mercado en 2013, ya supera las 155 millones de unidades vendidas.

Recordemos que durante el primer trimestre del año fiscal se reveló que GTA V había superado las 150 millones de unidades vendidas en un lapso de casi ocho años. Ahora, en solo tres meses se lograron sumar cinco millones de copias más. Esto seguramente influenciado por los rumores y subsecuente revelación de la trilogía remasterizada de la serie.

Es muy probable que este no sea el límite del juego. Con versiones de PlayStation 5 y Xbox Series X|S planeadas para el próximo año, es más que probable que este número aumente significativamente a lo largo de 2022. Por último, se reveló que la serie de GTA en general ha superado las 355 millones de copias vendidas a nivel mundial.

Te recordamos que GTA: The Trilogy – The Definitive Edition llegará de forma digital a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 11 de noviembre. En temas relacionados, este será el peso de instalación para la colección en PS5. De igual forma, un rumor señala que el desarrollo de GTA VI fue reiniciado.

Nota del Editor:

Parece que cada casa tiene que tener al menos dos copias de GTA V. Considerando que este título ha estado presente a lo largo de dos generaciones, próximamente tres, esta información no es una completa novedad. A este paso, parece que Take-Two no tendrá una razón monetaria para lanzar GTA VI.

Vía: Rockstar