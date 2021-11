Rumor: GTA VI habría reiniciado su desarrollo en 2020

Sabemos que todavía falta un buen rato para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI, sin embargo, parece que las cosas dentro de Rockstar Games no están tan bien como pensábamos. Y es que un nuevo rumor sugiere que el desarrollo de esta nueva entrega fue reiniciado el año pasado.

Aparentemente, GTA VI iba a ser anunciado en 2020, pero sus autores nunca pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a los elementos del juego. Se menciona que había constantes discusiones y cambios en cuanto a su narrativa, así que Rockstar tomó la decisión de reiniciar por completo su desarrollo.

Rockstar Magazine sugiere que, en general, todo el desarrollo de GTA VI era bastante caótico, y el juego no tenía ningún tipo de dirección. Ahora, se rumorea que el título llegará al mercado hasta 2025, aunque esa fecha no es segura. Rockstar estaría buscando evitar el crunch a como de lugar, y si eso significa tener que tomarse su tiempo con el juego, entonces estarían dispuestos a hacerlo.

Nota del editor: Considerando que Rockstar no quiere decir nada sobre este juego, tendría sentido que las cosas no estén avanzando muy bien dentro del estudio. No hay duda de que Rockstar tiene el talento para sacar adelante el juego, pero estaría bien que fueran un poco más transparentes en cuanto a su comunicación.

Via: NeoGAF