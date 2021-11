Aunque esta información se encuentra disponible en la página oficial para el Game & Watch: The Legend of Zelda, mucha gente no sabe que este pequeño dispositivo también te dará acceso a múltiples versiones de cada juego. Acá te contamos todo lo que necesitas saber sobre esto.

Esta mini consola incluirá los tres juegos principales de la saga, es decir, The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link, y The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Sin embargo, podrás acceder a la versión occidental y la original japonesa.

La cuenta oficial japonesa de la franquicia compartió el ejemplo de aquí arriba, mostrando algunas de las diferencias que nos encontraremos en cada versión.

Nota del editor: Ciertamente es un increíble detalle el incorporar tanto la versión occidental como la japonesa en esta consola. Estoy perfectamente consciente de que muchas personas tal vez nunca vayan a sacarla de la caja, pero quienes sí piensen en usarla, podrán disfrutar de la versión que mejor les parezca.

Via: Nintendo Life