Apenas la semana pasada que Mark Zuckerberg anunció el cambio de nombre para su empresa, Facebook. Con el objetivo de establecer su ‘metaverso’, el ejecutivo reveló que de ahora en adelante será conocida como ‘Meta’, pero para su mala suerte, ya existe otra marca con este mismo nombre y no quiere deshacerse de él tan fácilmente.

Sucede que la otra marca registró exactamente este mismo nombre de Meta en agosto de este año en Estados Unidos. Específicamente, se llama Meta PC y se dedica a vender computadoras, laptops, accesorios y más cosas.

Joe Darger y Zack Schutt, cofundadores de Meta PC, llevan trabajando en la marca desde hace más de un año, pero no fue hasta hace unos cuantos meses que finalmente decidieron registrarla oficialmente. No obstante, el registro todavía no ha sido completado, por lo que ambos individuos están dispuestos a negociar con Zuckerberg por el nombre.

Aquí lo importante es que Darger y Schutt están abiertos a negociar. Dicen que si Mark Zuckerberg les paga $20 MDD entonces ellos le van a ceder el nombre y dejar de lado cualquier tipo de complicación legal que pudiera ocurrir. Al momento de redacción, Zuckerberg no ha respondido a estos comentarios.

Nota del editor: Tras echarle un breve vistazo a Meta PC, parece que sí se trata de una marca con una considerable cantidad de seguidores en redes sociales, pero no sé si Zuckerberg esté dispuesto a pagar $20 millones por solo el nombre.

