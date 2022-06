Durante el pasado Summer Game Fest, por fin se reveló que Marvel’s Midnight Suns llegará a consolas y PC el próximo mes de octubre. De esta forma, recientemente se dieron a conocer las diversas ediciones que tendrá este título, sus precios y el contenido adicional que ofrecerán.

Marvel’s Midnight Suns Standard Edition

Esta edición tiene un precio de $59.99 dólares, y solo está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. Aquí no encontramos contenido adicional, es solo el juego, y solo eso.

Marvel’s Midnight Suns Enhanced Edition

Este es el nombre que recibe la versión de PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y tiene un precio de $69.99 dólares. Así es, $10 dólares más que la edición de PS4, Xbox One y PC. Junto a las mejoras de la nueva generación, esta edición cuenta con cinco skins premium:

-Captain America (Future Soldier)

-Captain Marvel (Mar-Vell)

-Magik (Phoenix 5)

-Nico Minoru (Sister Grimm)

-Wolverine (X-Force)

Marvel’s Midnight Suns Digital+ Edition

Como su nombre lo indica, esta es una edición digital que solo se puede encontrar en las tiendas virtuales de PlayStation, Xbox y PC por $79.99 dólares. Aquí se incluyen 11 skins premium:

-Captain America (Future Soldier)

-Captain Marvel (Mar-Vell)

-Magik (Phoenix 5)

-Nico Minoru (Sister Grimm)

-Wolverine (X-Force)

-Blade (Demon Hunter)

-Captain America (Captain of the Guard)

-Iron Man (Iron Knight)

-Nico Minoru (Shadow Witch)

-Ghost Rider (Spirit of Vengeance)

-Magik (New Mutant)

Marvel’s Midnight Suns Legendary Edition

Por último, por $99.99 dólares tendrás acceso al juego base, el pase de temporada, así como 23 skins premium:

-Captain America (Future Soldier)

-Captain America (Captain of the Guard)

-Captain Marvel (Mar-Vell)

-Captain Marvel (Medieval Marvel)

-Magik (Phoenix 5)

-Magik (New Mutant)

-Nico Minoru (Sister Grimm)

-Nico Minoru (Shadow Witch)

-Wolverine (X-Force)

-Wolverine (Cowboy Logan)

-Blade (Demon Hunter)

-Blade (Blade 1602)

-Iron Man (Iron Knight)

-Iron Man (Bleeding Edge)

-Ghost Rider (Spirit of Vengeance)

-Ghost Rider (Death Knight)

-Doctor Strange (Strange Future Supreme)

-Scarlet Witch (Boss Witch)

-Scarlet Witch (Fallen Scarlet Witch)

-Spider-Man (Symbiote)

-Spider-Man (Demon),

-Dos skins adicionales para un héroe que no se ha revelado

Todos aquellos que decidan pre-ordenar cualquiera de las ediciones disponibles, también obtendrán la skin de Doctor Strange Defenders. Por último, al registrarte en el sitio oficial del juego, obtendrás gratuitamente el traje de Blade Nightstalker.

Marvel’s Midnight Suns llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 7 de octubre. En temas relacionados, aquí te decimos cuáles son las ediciones especiales de The Last of Us Part I. De igual forma, se ha confirmado que la voz de Spider-Man en los juegos de PS4 aparecerá en este título.

Nota del Editor:

Es una lástima que lo que incluyen las ediciones especiales son skins. Es para que la edición más cara no solo nos dé acceso al pase de temporada, sino que también algo físico para los fans, como un steelbook como mínimo.

Vía: Marvel’s Midnight Suns