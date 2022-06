Amazon confirma cuarta temporada de The Boys

A solo una semana del estreno de su tercera temporada, Amazon ha revelado que una cuarta temporada de The Boys ya fue aprobada. Esta información fue compartida junto a datos que revelan un gran crecimiento para la producción. Aquí se menciona que durante los primeros tres días después de su estreno, la tercera temporada tuvo un 17% más vistas en comparación con la segunda, y esto es un crecimiento del 234% en comparación con la primera.

Respecto a la cuarta temporada, por el momento no hay información específica sobre su historia, lo cual tiene sentido considerando que la tercera temporada terminará hasta el 8 de julio. De igual forma, no se ha compartido una fecha de estreno. Esto fue lo que comentó Vernon Sanders, jefe de televisión global de Amazon Studios, al respecto:

“Desde nuestra primera conversación con Eric Kripke y el equipo creativo sobre la tercera temporada de The Boys, supimos que el programa se volvía aún más audaz, una hazaña impresionante considerando el gran éxito de la segunda temporada nominada al Emmy. The Boys continúa superando los límites en la narración de historias mientras entretienen sin descanso y enhebran la sátira social que se siente demasiado real. Este mundo estilizado de la serie tiene un alcance global increíble y la audiencia del primer fin de semana es prueba de ello. Estamos inmensamente orgullosos del elenco y el equipo que ha generado una franquicia para Prime Video, y esperamos traer más de The Boys a nuestros clientes”.

Por el momento, la tercera temporada de The Boys aún no llega a su fin. Cada semana se estrena un nuevo episodio en Amazon, y será el próximo 8 de julio cuando esta temporada llegue a su fin. En temas relacionados, puedes conocer más sobre The Boys aquí.

Vía: Variety