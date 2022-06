Después de varios rumores y una desafortunada filtración horas antes de su revelación oficial, el día de ayer por fin se confirmó que Naughty Dog está trabajando en un remake de The Last of Us. Sin embargo, muchos reaccionaron de forma negativa a este proyecto, ya que no notaron un gran cambio en comparación con la remasterización de PS4. Afortunadamente, esta comparativa deja en claro que sí hay un salto visual con esta nueva versión de PS5.

El original The Last of Us usaba cinemáticas pre-renderizadas, pero en el remake estas serán secuencias en tiempo real. Junto a esto, las mejoras que vimos en The Last of Us Part II en algunos elementos visuales, como la vegetación y la iluminación, se pueden apreciar en el primer avance. Respecto a las caras de los personajes, se han usado la tecnología de facerig para mejorar las expresiones faciales.

Como pudieron ver, este remake cuenta con una serie de mejoras visuales que dejan en claro que estamos frente a un remake que actualiza sustancialmente esta experiencia. The Last of Us Part I llegará a PS5 el próximo 2 de septiembre, y eventualmente estará disponible en PC. En temas relacionados, puedes checar el primer avance oficial aquí.

Nota del Editor:

Aunque para muchos esto puede verse como una remasterización, recordemos que estamos hablando de un juego que llegó originalmente al PS3. Junto a esto, todos los cambios visuales no simplemente se hicieron al presionar un botón, esto requirió bastante trabajo que va más allá de solo actualizar el aspecto visual.

Vía: ElAnalistaDeBits