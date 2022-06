Se filtra por completo el remake de The Last of Us

El Summer Game Fest será un evento lleno de anuncios de todo tipo. Aunque por el momento no hay información oficial, una nueva filtración ha revelado que el rumoreado remake de The Last of Us será revelado durante esta presentación. Junto a esto, información publicada antes de tiempo en el sitio de PlayStation ha expuesto más información al respecto.

De acuerdo con la filtración de PlayStation, el remake de The Last of Us Part I estará disponible para PS5 el próximo 2 de septiembre, con su eventual llegada a PC. Esta versión no solo incluye el juego base, sino que también cuenta con el DLC de Left Behind. Esto es lo que se menciona al respecto:

“Obtén The Last of Us Part I Firefly Edition, solo disponible para comprar como exclusivo directamente desde PlayStation. Experimente la historia emocional y los personajes inolvidables de Joel y Ellie en The Last of Us, ganador de más de 200 premios al Juego del año y ahora reconstruido para PlayStation 5. Disfruta de una revisión total de la experiencia original, fielmente reproducida, pero incorporando una jugabilidad modernizada, controles mejorados y opciones de accesibilidad ampliadas. Además, siéntete inmerso con efectos mejorados y exploración y combate mejorados. The Last of Us Part I Firefly Edition incluye la historia completa para un jugador de The Last of Us (PS5) y el célebre capítulo de la precuela, Left Behind; SteelBook de edición limitada; The Last of Us: American Dreams #1 – #4, reimpresión de cómics con nueva portada; y desbloqueos anticipados en el juego”.

Como se menciona, además de la edición normal, también estará disponible la Firefly Edition, la cual incluye el juego, el DLC de Left Behind, un steelbook, una reimpresión de los cómics de The Last of Us: American Dreams, así como contenido de pre-orden. El remake contará con la historia que ya conocemos, pero ofrecerá con una jugabilidad modernizada, controles mejorados y más opciones de accesibilidad ampliadas. De igual forma, se filtraron varias imágenes.

Aunque por el momento no hay una confirmación, parece que The Last of Us Part I, así como su Firefly Edition estarán disponibles en PS5 a partir del próximo 2 de septiembre de 2022, y eventualmente llegará a PC. En temas relacionados, aquí puedes ver más filtraciones de la serie de The Last of Us.

Nota del Editor:

Considerando que, en teoría, solo veremos God of War Ragnarok este año por parte de PlayStation, el remake será una carta fuerte de la compañía para el resto del año. Aunque aún falta por ver los cambios de gameplay en acción, lo que se ha filtrado luce muy bien.

Vía: Resetera