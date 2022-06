Pese a que la producción de la serie de The Last of Us para HBO debería ser, en teoría, un secreto, constantemente vemos algún video o imagen que nos muestra más de esta adaptación, y el día de hoy no es la excepción. Recientemente, se filtró un poco más de este show, en donde podemos ver la relación entre Ellie y Joel.

Por medio de redes sociales, nuevos videos de la serie de The Last of Us han comenzado a circular. El primero de estos nos muestra a Ellie, interpretada por Bella Ramsey, y a Joel, a cargo de Pedro Pascal, caminando por una calle destruida por el paso del tiempo.

El segundo video nos presenta a Ramsey ensayando algunos de los chistes malos que Ellie constantemente le cuenta a Joel en el juego.

Lamentablemente, seguimos sin tener información oficial y concreta de esta serie. Lo último que se compartió, es que la producción sufrió de un retraso y ya no estará disponible a finales de 2022, como originalmente se esperaba. En temas relacionados, aquí puedes ver más escenas filtradas de la serie. De igual forma, se rumorea que el remake de The Last of Us llegaría este mismo año.

Nota del Editor:

La serie se sigue viendo bien, tan bien como una serie de videos filtrados lo permite. Sin embargo, los escenarios y química entre los actores son algunos de los elementos que se dejan en claro con estos videos. Esperemos que pronto esté disponible un tráiler oficial.

