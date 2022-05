Una de las series que más se está esperando en relación a videojuegos es la de The Last of Us, misma que buscará dar un nuevo enfoque a la historia que conocemos desde el lejano año 2013. Esta ha presentado en los días recientes algunas filtraciones y detrás de escenas, siendo algunos momentos captados en celulares por fanáticos de la franquicia.

En una nueva filtración proporcionada por los usuarios Crackmacs y The Last of Us TV, se puede apreciar una escena bastante parecida a lo visto en el videojuego, una en la que Joel manda a Ellie a través de un conducto para abrir una puerta. Esto mismo se repite con los actores de carne y hueso, Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes fueron grabados a lo lejos.

Vale la pena mencionar, que el video, como muchos otros del estilo, cuenta con una calidad no tan bien definida. No obstante, las partes importantes se capturaron de forma precisa.

tv series x game@Crackmacs pic.twitter.com/YOIcQYGt78 — The Last of Us TV (@TheLastofUsTV) May 1, 2022

Con este tipo de escenas captadas, es evidente que HBO está buscando ser fiel a la historia The Last of Us, aunque hay ciertos elementos que deberán cambiar un poco por petición del mismo Naughty Dog. Incluso, uno de los directores de los juegos, Neil Druckmann está involucrado en el guión para aplicar los cambios de forma acertada.

De momento no se menciona para cuando vamos a ver la serie, ya que en ocasiones pasadas los ejecutivos de la empresa afirmaron que por lo menos, en este 2022 no hará su arribo a la plataforma. Los fans seguirán pendientes a cada actualización, así que será cuestión de tiempo para que la fecha de estreno se dé a conocer en todas partes del mundo.

Vía: ComicBook