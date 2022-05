Reggie explica por qué no le gustaba el Game Boy Micro

Hace poco salió a la venta el libro de vida y obra de Reggie Fils-Aimé, gran empresario que destacó dentro de la industria de los videojuegos, pero que se hizo conocido mayormente por ser el presidente de Nintendo en la división de América. En su escrito se han dado a conocer datos interesantes, siendo uno el cierto desagrado que tuvo con el Game Boy Micro.

El ex presidente comentó que la idea le parecía un tanto desperdiciada, siendo un hardware completamente pequeño, con botones que eran difíciles de accionar y una pantalla minúscula que según, no se distinguía bien. Comentario que podría tener su lógica, puesto que la mano estándar de las personas suele crecer bastante en la etapa de la adultez.

Aquí el fragmento del libro que indica dicha opinión:

Desde mi perspectiva, el concepto de Game Boy Micro no hacía mucho sentido. El hardware era pequeño. No solo los botones de control eran difíciles de manipular para cualquier adulto de tamaño razonable, sino que también la pantalla era pequeña. Esto iba en contra de las tendencias actuales de la electrónica de hacer pantallas más grandes. Pero el desarrollo había continuado y nos vimos obligados a lanzar el sistema. Deberíamos haber hablado de esto hace mucho tiempo, les dije a Don James y Mike Fukuda. Todos deberíamos haber estado de acuerdo en que este producto sería una distracción para nuestro mercado. Trabajando juntos podríamos haber tenido un resultado diferente. Mi punto no era reprenderlos, en ese momento éramos compañeros. Fue para identificar que estábamos operando en silos y esto nos hacía ineficaces en la gestión de proyectos provenientes de Japón. La lección: El liderazgo de la empresa necesitaba una comunicación constante sobre nuestras prioridades. Como presidente, mi solución fue instituir reuniones semanales del equipo ejecutivo para revisar las prioridades clave y nuestro progreso con ellas.

No está de más comentar, que el Game Boy Micro no fue un excedente de ventas para la compañía, no porque no le gustará a los usuarios, sino porque para esos momentos el Nintendo DS ya se encontraba en el mercado. Eso hace cuestionar si realmente era necesario sacarlo. Por lo que ahora surge la incógnita de si se tuvieran pérdidas por la consola.

Vía: GoNintendo