Wii Sports es uno de los juegos más importantes de Nintendo. Este título vendió más de 82.9 millones de copias, y todo se debe a que esta experiencia estaba incluida con cada Wii en Occidente. Sin embargo, esta fue una decisión bastante controversial, una por la que Reggie Fils-Aimé peleó arduamente, incluso provocando así el descontento de Shigeru Miyamoto.

En uno de los puntos más llamativos de su libro, Disrupting The Game: From The Bronx To The Top Of Nintendo, Reggie habla sobre una serie de juntas que tuvo con Satoru Iwata y Shigeru Miyamoto, en donde propuso que Wii Sports estuviera incluido con cada Wii. Sin embargo, esta idea fue rechazada a primera instancia, sugiriendo que Wii Play, una colección de minijuegos, fuera la demostración original del Wiimote.

En lugar de aceptar esto, Reggie reafirmó su compromiso con integrar Wii Sports con cada consola, y también sugirió que Wii Play se vendiera con un Wiimote incluido. Esto ocasionó el descontento de Miyamoto, quien le comentó al director de Nintendo of America en ese momento que ellos “no regalan su software”. Esto fue lo que menciona Reggie en su libro:

“Así que ahora Mike [Fukuda] y yo estábamos tratando de llegar a un acuerdo para dos paquetes diferentes, y el mejor diseñador de juegos del mundo no estaba contento. La sonrisa omnipresente y el estrabismo travieso de los ojos de Miyamoto se habían ido. ‘Ninguno de ustedes entiende los desafíos de crear software que a la gente le encanta jugar. Esto es algo por lo que nos esforzamos constantemente. No regalamos nuestro software’, afirmó el Sr. Miyamoto”.

Aunque su primera junta terminó en una decepción, subsecuentes reuniones lograron convencer a Iwata y a Miyamoto de incluir Wii Sports con cada uno de los Wii, al menos en América y Europa, ya que en Japón este título sí se vendió por separado.

Nota del Editor:

Esta es una historia bastante interesante. Aunque usualmente asociamos a Miyamoto como una persona bastante pasiva, tanto el libro de Reggie como varios reportes señalan que el desarrollador es bastante serio cuando hablamos de desarrollo de juegos. Afortunadamente, la historia terminó a favor del directivo de NoA.

Vía: Nintendo Life