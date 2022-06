Netflix anuncia nuevo spin-off de Arcane

Arcane ha sido un gran éxito para Netflix y Riot Games. Aunque por el momento no se ha anunciado oficialmente una segunda temporada, se ha revelado que un documental especial que nos dará una mirada al detrás de cámaras de esta producción, se estrenará el próximo mes de agosto.

Como parte de los anuncios de Netflix Geeked Week, se reveló el primer tráiler de Arcane: Bridging the Rift. Esta serie documental estará conformada por cinco partes que nos darán un vistazo a detalle sobre la creación de Arcane. El primer capítulo se estrenará el próximo 4 de agosto, y veremos uno nuevo cada semana.

Lo interesante, es que Arcane: Bridging the Rift no se estrenará en Netflix, sino en el canal oficial de Riot Games en YouTube. Considerando la gran popularidad de League of Legends, así como el éxito del anime en Netflix, es más que seguro que una segunda temporada ya está en desarrollo. Sin embargo, tomando en cuenta que estamos hablando de una mega producción, este tipo de trabajos necesitan tiempo.

Recuerda, Arcane: Bridging the Rift se estrenará el próximo 4 de agosto en el canal de Riot Games en YouTube. En temas relacionados, aquí puedes ver el primer tráiler de Cyberpunk: Edgerunners.

Nota del Editor:

Arcane fue un proyecto que tomó mucho tiempo de desarrollo. De esta forma, la serie documental promete darnos un mejor vistazo a esta producción, con una mirada a todos los retos y problemas que se enfrentaron los animadores, así como Riot Games, en el proceso de darle vida al mundo del MOBA.

Vía: Netflix