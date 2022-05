¡The Lord of the Rings: Gollum ya tiene fecha de lanzamiento!

The Lord of the Rings: Gollum ha sido uno de los juegos más esperados por los fans de J.R.R. Tolkien en años. Por mucho tiempo, este título ha eludido su fecha de lanzamiento. Afortunadamente, hoy se ha confirmado que este título de sigilo por fin llegará a nuestras manos el próximo mes de septiembre.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, se ha confirmado que The Lord of the Rings: Gollum llegará a consolas y PC el próximo 1 de septiembre de 2022. Sin embargo, la versión de Nintendo Switch no estará disponible este día, y saldrá a la venta en una fecha posterior.

Gollum's quest for his precious will begin on September 1, 2022! Coming on PC & consoles and at a later date on Nintendo Switch.#GollumGame💍 pic.twitter.com/52IL0kp0oH — The Lord of the Rings: Gollum (@GollumGame) May 24, 2022

The Lord of the Rings: Gollum nos pone en los pies del personaje titular, esto mientras intenta escapar de Mordor. De esta forma, el gameplay que se nos presenta es uno de sigilo, en donde tendremos que huir de todos los peligros que se esconden en la Tierra Media. Esta es la descripción del juego:

“Después de perder su precioso anillo ante Bilbo Baggins, Gollum decide abandonar las Montañas Nubladas y embarcarse en un peligroso viaje que lo lleva desde las mazmorras de Barad-dur hasta el reino de los Elfos del Bosque en Mirkwood. Para sobrevivir a los peligros de su viaje por la Tierra Media, Gollum tiene que escabullirse, escalar y usar toda su astucia. También tiene que lidiar con su propio Hobbit: Smeagol. Depende de los jugadores si quieren que Gollum tenga la ventaja cuando se trata de tomar decisiones importantes, o si prefieren permitir que Sméagol tome el control. Gollum también se encuentra con personajes conocidos de los libros, así como con algunas caras nuevas”.

The Lord of the Rings: Gollum estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 1 de septiembre de 2022, con un lanzamiento en Nintendo Switch en una fecha posterior. En temas relacionados, EA ya está trabajando en un nuevo juego de The Lord of the Rings. De igual forma, estas son las primeras impresiones de The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Nota del Editor:

Este es uno de mis juegos más esperados del año. Aunque parece que la aventura de Gollum no será la gran cosa, como fan de The Lord of the Rings, simplemente no me puedo perder esta experiencia. Ya quiero ver cómo es que Smeagol logra escapar de Barad-dur.

Vía: The Lord of the Rings: Gollum