Aunque aún faltan un par de semanas para la llegada del nuevo PS Plus a nuestra región, algunos usuarios de Asia ya tienen acceso a este servicio. De esta forma, en las últimas horas se ha compartido información adicional sobre las novedades que veremos dentro de poco. Pese a que hay malas noticias, también hay algunas buenas, como la llegada de Toy Story 2: Buzz Lightyear To The Rescue.

Para aquellos que no lo recuerdan, Toy Story 2: Buzz Lightyear To The Rescue es un juego de plataformas que llegó al PS1 en 1999. El título sigue parte de la historia de Toy Story 2, pero también introduce una serie de ideas originales. Este título es amado por toda una generación que creció con esta consola. Sin embargo, debido a problemas de licencia, era básicamente imposible disfrutar de esta entrega fuera de su versión original. Afortunadamente, esto ha cambiado.

De acuerdo con el usuario conocido como Blue Sky, Toy Story 2: Buzz Lightyear To The Rescue forma parte de la selección de juegos clásicos de PS1 en el nuevo PS Plus. Por el momento no hay información oficial por parte de PlayStation o Disney relacionada con este lanzamiento. De igual forma, existe la posibilidad de que este juego solo esté disponible en Asia, y cuando el nuevo servicio llegue a otras regiones, no tengamos acceso a este título.

El nuevo PS Plus llegará a nuestra región el 13 de junio de 2022. En temas relacionados, parece que los juegos clásicos utilizan las versiones PAL. De igual forma, podrás disfrutar de los títulos del nuevo PS Plus sin conexión a internet.

Nota del Editor:

Toy Story 2: Buzz Lightyear To The Rescue es un juego muy divertido que recuerdo con cariño. No he tenido la oportunidad de disfrutar de este clásico en años, y será genial jugarlo en la actualidad en el PS5, esto pese a que la imagen ha sido estirada a 16:9.

Vía: Blue Sky