Jugador de Pokémon Go es asesinado en México

Aunque ya no se tenga tan presente en el mapa, Pokémon Go sigue siendo una gran fuente de ganancias para Niantic, Nintendo y The Pokémon Company, razón por la cual los eventos de comunidad aún se celebran. Sin embargo, no todo ha sido felicidad en los días más recientes, ya que los fanáticos están de luto por el triste destino de un jugador.

Un joven llamado Èdgar Paredes Tello, quién se encontraba disfrutando del día de la comunidad del videojuego, desgraciadamente murió en la ciudad de Puebla, esto debido a un asalto. Según los testimonios, los asaltantes intentaron quitarle su celular, pero este tenía una cadena por lo que no pudieron hacerlo al instante y en respuesta le dieron dos puñaladas.

Es así que Édgar fue llevado a un hospital cercano del seguro social, sitio en el que no pudieron reanimarlo, teniendo como resultado el deceso del jovén en plena sala de urgencias.

Ante esto, algunos hicieron conocer el caso del chico, incluyendo la facultad de psicología de la BUAP, esto mediante distintas redes sociales, una de ellas siendo Facebook.

Por otro lado, la gente que lo conocía como el usuario Tello2803 en Pokémon Go le dio un tributo de despedida, compartiendo anécdotas y dando a conocer que una de sus criaturas favoritas era Oddish Shiny. Además, los amigos y familia empezaron a exigir justicia ante este acto inhumano, tan solo por tratar de llevarse un dispositivo celular.

Nota del editor: Sin duda, la delincuencia no para en ningún sector del mundo, incluso se pone más grave conforme pasan los años, pero no hay mucho que se pueda hacer ante estos acontecimientos. Ojalá los responsables del delito sean encontrados por las autoridades correspondientes.

Vía: BUAP