Call of Duty: Modern Warfare 2 ya cuenta con fecha de salida

Hace algunas semanas se nos sorprendió con la noticia de que Call of Duty: Modern Warfare 2 ya estaba en desarrollo, esto con una declaración en twitter que iba adjunta al logo oficial del videojuego. Después de dicha revelación, muchos pensaron que el juego estaría a inicios del desarrollo, pero el día de hoy ya nos demostraron que está más cerca de lo pensado.

Mediante el canal oficial de YouTube de la franquicia se liberó un nuevo avance, el cual no lleva gameplay, sino que muestra el trabajo de arte que llevará esta entrega en particular. Y si bien todo se ve como un trabajo impecable, lo que más importó fue el final del mismo, pues se anunció oficialmente la fecha de lanzamiento, esta es el próximo 28 de octubre.

Por ahora, no se sabe mucho de la historia de Call of Duty: Modern Warfare 2 más allá del regreso de la Fuerza de Tarea 141 o Task Force 141, solo que será una secuela para este reboot que Activision está manejando, videojuego que no gustó mucho a los fanáticos. No obstante, se asegura que esta entrega será una de las más trabajadas en cuanto a historia se refiere, esto para hacer honor a la entrega original.

Es posible que durante los siguientes meses los avances sean constantes, dado que se debe hacer una promoción constante para vender el juego a todos los sectores, no solo a los fanáticos. Además, se espera bastante la campaña cooperativa, algo que podría darle un poco más de visibilidad y competencia ante otros shooters que quieran ser relevantes.

Aún no se revelan las plataformas en las que aterrizará. Pero es posible que se trate de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Activision