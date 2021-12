No podrás repetir misiones de la historia en Halo Infinite

Después de un fuerte retraso, Halo Infinite ya casi está aquí. Sin duda alguna, la campaña para un solo jugador podría ser lo más atractivo que este juego tenga por ofrecer para algunos, y si tú eres uno de ellos, entonces tal vez te decepcionará saber que no será posible repetir misiones de la historia.

En declaraciones para Polygon, un representante de Microsoft confirmó lo siguiente:

“El postgame te da la opción de seguir explorando este mundo, pero para misiones, como las primeras dos, en donde todavía no llegas al anillo, no las puedes repetir desde ese mismo save file. Puedes conseguir cualquier objeto coleccionable que te haga falta, pero las misiones principales de la historia no se pueden repetir.”

Es decir, todos los objetos coleccionables que no hayas agarrado durante tu primera partida, los podrás encontrar todavía después de haber acabado la historia. Pero si quieres repetir algunos de los momentos más épicos de la campaña single-player, no tendrás otra opción mas que empezar un nuevo archivo de guardado.

Halo Infinite estará disponible el próximo 8 de diciembre para consolas Xbox y PC. Si quieres conocer qué tal está su campaña para un solo jugador, entonces te recomendamos echarle un vistazo a nuestra reseña escrita.

Nota del editor: Es un poco decepcionante saber que no habrá ningún tipo de New Game Plus o algo por el estilo, sin embargo, hemos visto en el pasado que con la suficiente demanda por parte de la comunidad, sus desarrolladores estarían dispuestos a implementarlo con un nuevo parche o algo por el estilo. Ya veremos si eso también ocurre en Infinite.

Via: Kotaku