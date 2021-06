Review – Final Fantasy VII Remake Intergrade

Final Fantasy VII es uno de los juegos más importantes de toda la industria de los videojuegos, y la entrega más popular en toda la serie. Hacer un remake de la obra que Squaresoft nos entregó en 1997 no es una tarea sencilla. Después del lanzamiento de este título, el mundo de Gaia se expandió con precuelas, secuelas, películas, libros, entregas para dispositivos móviles y mucho más. Así que cuando Square Enix se dio a la tarea de reimaginar esta entrega, no perdieron la oportunidad para incluir tantas referencias, pistas y guiños a los más de 20 años de historias que se han sumado a esta experiencia. Sin embargo, esto significó que Final Fantasy VII Remake de PS4 solo se enfocó en una porción de la imagen general, dejándonos con ganas de más.

Afortunadamente, nuestras plegarias fueron escuchadas, pero no de la forma que muchos querían. Si bien aún no tenemos novedades sobre la segunda parte de las aventuras de Cloud y compañía, Square Enix decidió saciar la sed de los fans con una versión para PlayStation 5, la cual no solo mejora el rendimiento y estilo visual del juego que llegó a nuestras manos el año pasado, sino que incluye una historia protagonizada por Yuffie, algo que es completamente original, dándonos una idea de lo que nos espera una vez que Final Fantasy VII Remake 2 llegue al mercado en un futuro.

De esta forma, en una temporada bastante atareada para la industria de los videojuegos, Square Enix nos ha entregado Final Fantasy VII Remake Intergrade para el PlayStation 5. Con una nueva historia, contenido adicional y una muestra de las capacidades visuales que puede alcanzar el mundo de Gaia de ahora en adelante, ¿es Final Fantasy VII Remake Intergrade la forma definitiva de experimentar el juego que nos llegó el año pasado? ¿Vale la pena gastar por separado para disfrutar de la historia de Yuffie? ¿Qué cambios introduce esta nueva versión? Conoce las respuestas a estas y más cuestiones en nuestra Atomix Review.

GOTY de 2020

En primera instancia, Final Fantasy VII Remake Intergrade nos sigue entregando la misma aventura protagonizada por Cloud y compañía que vimos el año pasado. Lo que al principio parece ser un remake del clásico de 1997, rápidamente evoluciona en una reimaginación que expande un par de conceptos, agrega más personajes, le da trasfondo a otros, y se encarga de crear nuevos escenarios para que la sección de Midgar, la cual duraba aproximadamente cinco horas en el original de PlayStation 1, cubra las casi 50 horas que un RPG actual debe de tener.

Actualmente es muy difícil hablar a detalle sobre este apartado y el trabajo que Tetsuya Nomura y su equipo quieren hacer realidad. Aunque si bien ya ha pasado el tiempo suficiente para tocar a los spoilers y ESE final, aún es muy temprano para ver hacia dónde irá la historia. Sin embargo, es innegable la ambición que esta reimaginación de Final Fantasy VII trata de llevar a cabo. En algunas ocasiones el juego nos entrega fieles recreaciones, con contenido adicional, de ciertas secciones, como el bombardeo al Reactor de Mako 1. En algunos casos vemos como un concepto que parecía simple, es expandido para crear una área que bien podría ser considerada como original, algo que sucede con el Reactor de Mako 5. Por otro lado tenemos secciones completamente originales que tratan de ofrecer un mensaje metatextual que no solo trata entablar un diálogo con su predecesor, sino con todos los jugadores y sus expectativas.

Este último punto no solo ha creado opiniones divididas, sino que hace que sea complicado predecir o darse una idea de hacia dónde irá la serie, algo que en parte se explora con INTERmission, el capítulo adicional protagonizado por Yuffie, del cual hablaremos en un momento. Esto no es malo necesariamente, aunque si bien la efectividad del resultado varía entre personas, es de admirar el intento de ir más allá de lo esperado y entregarnos algo que no solo puede elevar al mundo de Final Fantasy VII, sino a la serie en general.

Esta idea no solo se queda en la historia, sino que se traslada al gameplay. En lugar de entregarnos un JRPG por turnos con el ATB que tanto amamos, algo que bien pudo funcionar cuando consideramos el éxito de Dragon Quest XI y Yakuza: Like a Dragon, en Final Fantasy VII Remake somos testigos de una evolución del sistema de combate que vimos en Final Fantasy XV, y que bien podría utilizarse en Final Fantasy XVI sin problema alguno. En esta ocasión contamos con lo mejor de los dos mundos. Por un lado tenemos la libertad de movernos y atacar con una libertad estilo hack and slash, algo que solo se puede aplicar con Cloud, ya que cada personaje tiene un sistema único, con el cual se llena una barra de acción que nos da acceso a habilidades especiales y magia, esto mientras el tiempo se detiene un poco, para así tener el espacio suficiente y decidir entre todas las acciones posibles. De esta forma, se conservan algunos elementos del estilo tradicional, y se ofrece algo con más movimiento.

Como ya lo mencione, cada personaje tiene un estilo de pelea y habilidades únicas. Por ejemplo, Tifa puede emplear sus puños en un estilo beat’em up para crear combos imitando a un juego de pelea, Barret ataca a distancia con su brazo pistola, y Aerith es capaz de utilizar magia más específica. Lo interesante de esto, es que puedes controlar a uno de los cuatro personajes principales en cualquier momento del combate, mientras que al resto les puede dar ciertos comandos de una forma más tradicional. En contraste, en el juego original de PS1 no había una gran diferencia entre los héroes, fuera de sus estadísticas. De cierta forma, cada miembro de tu equipo era simplemente un lienzo que podías modificar a tu gusto gracias a la Materia, el sistema que le proporciona habilidades y magia a tu party. Afortunadamente, esto es algo que también ha sido expandido exponencialmente en Remake.

Si bien aún es necesario equipar cierta Materia para darle Fire o Heal a Cloud, cada arma única para los personajes también les da acceso a una movimiento especial y a un árbol de habilidades que te hará elegir constantemente entre diferentes opciones. De esta forma, ya no solo seleccionas una espada o guantes solo porque los números que ves son más altos, sino que tienes que considerar su potencial de crecimiento y el ataque especial al que te da acceso. Aunque es posible obtener todos estos poderes, necesitarás invertir muchas horas para hacer esto una realidad.

Todo esto suena algo complicado, y puede serlo al inicio, pero conforme avances en la aventura estarás cambiando constantemente de personaje dependiendo de la situación, elegirás la Materia correcta cuando la situación en la que te encuentres lo amerite, y tendrás en tus manos un control que en todo momento es responsivo para las frenéticas batallas con diferentes tipos de enemigos, cada uno con debilidades y poderes únicos que te darán un reto de manera constante. Es un deleite de principio a fin, y espero que Final Fantasy XVI nos ofrezca algo similar o mejor en este aspecto.

Por fin, la puerta ha sido arreglada

Si bien Final Fantasy VII Remake en PS4 ya se veía de manera espectacular con modelos de personajes y un estilo visual impresionante que demuestran las capacidades de la previa consola de Sony, algunos detalles no eran lo que muchos esperaban. Algunas superficies carecen de texturas, entre ellas una infame puerta, los NPC llegan a actuar como robots en más de una ocasión, y los tiempos de carga son algo molestos, especialmente cuando decides interactuar con algún personaje, y tienes que esperar varios segundos antes de que la conversación dé inicio. Cuando el juego decide volverse cinemático y nos ofrece secciones llenas de acción, no hay una sola queja, pero en los momentos de exploración se pueden notar un poco las grietas en esta experiencia.

Afortunadamente, Final Fantasy VII Remake Intergrade hace que estos problemas desaparezcan más rápido de lo que puedes decir Dispel. La puerta que tanto furor causó hace un año por fin se ve como una puerta de verdad, con un par de detalles y un café que se siente como algo que bien podría existir en un lugar tan sucio como lo es el Sector 7. Los tiempos de carga ya son un problema. El poder del SSD del PS5 hace que las conversaciones con los NPC sucedan casi al instante en que presionas un botón. Todo el juego se ve espectacular de principio a fin, esto gracias a que el trabajo de texturas y de iluminación ha mejorado sustancialmente para que tu viaje por Midgar, sin importar si recorres los barrios bajos de los Slums o las pulcras oficinas de Shinra, sea placentero para tus ojos de principio a fin.

Junto a esto, Intergrade nos da la oportunidad de elegir entre un modo de rendimiento, el juego nos permite disfrutar del caótico y excepcional gameplay a 60fps, haciendo que cada combate sea espectacular de sentirse y verse, o una opción gráfica que lleva el juego al territorio del 4K, para así disfrutar aún más del ya de por sí magnífico estilo visual. Mi recomendación es jugar a 60fps. Una vez que ves a Cloud moverse y blandir su espada a esta alta tasa de cuadros por segundos, no hay forma de volver a los 30fps, aunque la opción de la mayor resolución también es buena para todos aquellos que gozan de una pantalla capaz de manejar todos los píxeles necesarios.

Continuando con las novedades, Intergrade introduce una serie de remixes de composiciones clásicas de Final Fantasy VII, las cuales se apegan muy bien a lo visto el año pasado Sin embargo, la mayor novedad en este apartado son Suzie Yeung y Aleks Le, quienes se encargan de interpretar a Yuffie y Sonon respectivamente. Los dos actores hacen un fenomenal trabajo al interpretar a dos extranjeros que se sienten superiores a la gente de Midgar, y tienen un gran resentimiento por Shinra.

Sin embargo, hay un par de aspectos que decepcionaron un poco. Uno de estos es el uso del DualSense. Aunque la compaña publicitaria del juego nos dice que la retroalimentación háptica es una de las mayores novedades de Intergrade, la verdad es que este apartado apenas y está presente. Es algo que rara vez se nota y bien podría no estar presente, y nada cambiaría. Después de ver como Returnal utilizó el control del PS5, es un poco triste ver que algo como Final Fantasy VII Remake Intergrade, juego que tenía el potencial de proporcionar vibraciones dependiendo de la zona en la que se camina, o los enemigos a los que nos enfrentamos, no aprovechó este apartado, y terminó siendo algo desperdiciado.

El segundo punto que no llega a concretarse adecuadamente, es el Modo Fotográfico. Aunque se agradece la inclusión de una función que cada vez es más común en los juegos actuales, al igual que el DualSense, este uso se quedó en lo mínimo necesario, y no se hizo el esfuerzo por darle algo más al jugador. Esto nos ofrece un control de cámara, filtros y la opción de eliminar personajes de los paisajes. Sin embargo, se excluyen características como la profundidad de campo y, en un juego donde los personajes son tan icónicos, el no tener una opción de poses es decepcionante.

Pese a estos dos inconvenientes, Final Fantasy VII Remake Intergrade sigue ofreciendo un hermoso juego que logra expandir el paisaje que Squaresoft creó en 1997, dándole nueva vida a algunas secciones clásicas, reimaginando otras, y creando un par de áreas completamente nuevas. Los cambios que introduce Intergrade, como las mejoras texturas e iluminación, así como la opción del 4K y los 60fps elevan aún más esta experiencia, ofreciendo así la versión definitiva de Midgar.

INTER

Antes de hablar de lleno de INTERmission, es importante señalar el proceso de mejora de PS4 a PS5. Aquellos que ya tienen su copia de Final Fantasy VII Remake, ya sea que la compraron de forma digital o física, tendrán acceso a todas las mejoras visuales que ya mencione de forma completamente gratuita. Solo necesitan introducir su disco a la nueva consola de Sony, o descargar una actualización, dependiendo de su caso.

Sin embargo, si fuiste de los que adquirieron Final Fantasy VII Remake por medio de PlayStation Plus hace un par de meses, te tengo malas noticias, ya que no puedes acceder a la versión Intergrade de forma gratuita. De esta forma, necesitas pagar precio completo, es decir, $70 dólares, en dado caso de que desees disfrutar de Final Fantasy VII Remake Intergrade en PlayStation 5.

Ahora, si bien la actualización gratuita a PS5 te da acceso a las mejoras visuales, esto no te permite disfrutar de INTERmission, el contenido adicional protagonizado por Yuffie. Si quieres tener el paquete completo, necesitas pagar $20 dólares adicionales. Esto puede sonar como algo negativo para el usuario, pero déjame decirte por qué vale mucho la pena experimentar esta aventura protagonizada por la ninja número uno de Wutai.

Wutai’s finest warrior

La gran novedad de Intergrade es INTERmission, una historia de dos capítulos en donde seguimos a Yuffie en su búsqueda de una nueva Materia que está siendo desarrollada por Shinra, algo que podemos ver en el fondo del juego principal, pero nunca cobra importancia. De esta forma, recorremos locaciones ya vistas, pero con zonas completamente nuevas, como el sótano de Shinra. Esta es una historia completamente original de principio a fin, la cual sirve como una forma de expandir el universo de Final Fantasy VII Remake, y dar un contexto para uno de los personajes que veremos en la segunda parte de esta reimaginación.

Lo interesante de INTERmission, es que toma lugar después de que Barret y compañía destruyen el Reactor 5. De esta forma, no solo podemos presenciar una historia original, sino que somos testigos de algunos de los momentos importantes de la narrativa general con una nueva perspectiva, como la reacción de Avalanche ante la supuesta desaparición de Cloud, o cómo la destrucción del Sector 7 se va llevando a cabo desde las oficinas de Shinra. Desafortunadamente, el conflicto mayor hace que la pequeña aventura de Yuffie se siente bastante insignificante en el gran esquema. Al final del día estos capítulos adicionales solo funcionan como una forma de pulir algunos detalles relacionados con Barret y su equipo, Wutai, y dejar en claro que Shinra son los malos.

Aunque si bien INTERmission se siente intrascendental para Final Fantasy VII Remake, con la excepción del final, esta historia sí deja planteadas un par de ideas que probablemente no veamos realizadas por completo hasta el final de este mundo, ya sea en una tercera o cuarta parte. Junto a esto, la aparición de un par de personajes de Dirge of Cerberus contribuyen a la constante expansión de este mundo y a la idea de globalizar todos los productos de FFVII en un solo lugar. Una vez más, esto no tendrá una gran importancia inmediata, pero seguramente jugará un gran papel en un futuro.

En donde el juego brilla, es en el gameplay. Si bien las mecánicas de juegos son las mismas que encontramos en el Final Fantasy VII Remake base, es decir, aún tenemos que usar Materia para utilizar magia y mejorar nuestras estadísticas, las armas nos permiten obtener habilidades especiales, y el combate es un híbrido entre hack and slash y un menú de combate más tradicional para los JRPG, Yuffie y Sonon, un nuevo personaje, tienen su propio estilo que los diferencia de Cloud, Barret, Tifa y Aerith.

Para comenzar, Yuffie tiene a su disposición una estrella ninja con la cual puede atacar cuerpo a cuerpo, de una forma similar a la de Cloud, pero más rápida, y también es posible lanzar esta arma, ya sea para atraparla en una posición diferente y así esquivar o acercarte a un enemigo, o para utilizar ninjutsus, que básicamente son magia con una fuerza reducida. De esta forma, la guerrera de Wutai puede ser considerada el personaje más complejo de todo Final Fantasy VII Remake. Tienes a tu disposición diferentes estilos de pelea y, al igual que Tifa, al dominar las diferentes técnicas puedes crear combos devastadores que hacen a este personaje fácil de entender, pero difícil de dominar. Sin duda alguna, una gran adición que espero sea expandida en un futuro.

Por otro lado tenemos a Sonon. Es importante mencionar que el compañero de Yuffie no puede ser controlado por el jugador, a diferencia del resto de los personajes principales. Sin embargo, aún es posible equiparlo con todos los aditamentos posibles, y al tener una barra de ATB puedes elegir diferentes movimientos en el momento correcto. Al ser un luchador de soporte, el enfoque de Sonon está en provocar a los enemigos para que dejen a Yuffie y concentren su ataque en él. Si bien la inteligencia artificial es competente en la mayoría de los casos, una vez que decidas jugar en difícil, prepárate para revivir a este guerrero constantemente.

Uno de los elementos que, sin duda alguna, estuvieron ausentes en Remake de 2020, fue un mini-juego significativo, como las carreras de Chocobo en el título original, algo que probablemente veamos en la segunda parte. Afortunadamente, INTERmission soluciona este problema al introducir Fort Condor, un juego de mesa estilo RTS. Aquellos que disfrutaron de FFVII en 1997 recordarán que Fort Condor es una ubicación muy importante para la historia, en donde el gameplay cambia radicalmente. Bueno, Square Enix ha decidido no esperar y nos entregó una versión simplificada de esta idea.

Fort Condor, el mini-juego de INTERmission, es un juego de mesa en donde tienes que elegir diferentes unidades en un sistema de piedra, papel y tijeras, para destruir la base principal de tu contrincante. Esto es sumamente divertido, y nunca se vuelve muy complejo, con la excepción del último rival. La mayoría de las partidas son bastante sencillas y podrás ver la pantalla de victoria con tan solo prestar atención al tablero y las tropas que utilice tu contrincante. Quisiera ver más de este apartado en un futuro, pero es probable que los desarrolladores opten por centrarse en expandir los mini-juegos originales, y guardar Fort Condor hasta que sea importante para la historia.

Sin duda alguna, INTERmission vale mucho la pena y el precio de admisión. Aunque solo tenemos dos nuevos capítulos, esta historia logra pulir algunos de los elementos de la historia principal, y le da el espacio suficiente a Yuffie para brillar como una guerrera impetuosa que tiene que enfrentarse a los horribles actos de Shinra. El gameplay es fenomenal de principio a fin, y Square Enix ha creado un personaje sumamente complejo que es divertido de usar en todo momento. Los agregados extra, como Fort Condor y un par de batallas adicionales ofrecen una gran variedad a la experiencia.

Camino hacía el destino

Final Fantasy VII Remake fue uno de los mejores juegos de 2020, y Final Fantasy VII Remake Intergrade es uno de los mejores juegos de 2021. Si bien el proceso de actualización pudo ser mejor, y el uso del DualSense se siente desperdiciado, el juego brilla en todos los demás apartados. El poder del PS5, el SSD, y las mejoras en las texturas e iluminación hacen que recorrer Midgar una vez más se sienta como algo nuevo.

INTERmission es un gran agregado que deja sentadas las bases para futuras entregas de esta reimaginación. Jugar con Yuffie se siente refrescante y el combate sigue siendo muy adictivo. Si bien la duración de poco más de cinco horas puede ser un problema para algunos, la opción de pasar la aventura en modo difícil y completar todas las side quest harán que la experiencia valga mucho la pena.

Ahora solo nos queda esperar otra década antes de ver Final Fantasy VII Remake 2.