Pete Hines aclara sus comentarios, y no se disculpa por la exclusividad de Starfield

Tras múltiples confusiones, durante el Xbox & Bethesda Showcase de E3 2021 se confirmó que Starfield será una exclusiva de Xbox y PC, dejando así a los jugadores de PlayStation sin la oportunidad de disfrutar del nuevo trabajo de los creadores de Skyrim. Ante esta frustración, Pete Hines, vicepresidente de Bethesda, se disculpó con los fans que no podrán gozar de este juego. Ahora, en un nuevo mensaje, el ejecutivo se ha retractado.

El mensaje original, el cual puedes checar aquí, se podía interpretar como una disculpa por la exclusividad. Sin embargo, en un nuevo tweet, Hines deja en claro que su comentario previo estaba enfocado en solo entender el malestar que algunas personas tienen sobre esta decisión, pero no necesariamente se disculpa por la exclusividad de Starfield. Esto fue lo que comentó:

I'm not apologizing for exclusivity.

I don't "have" to do anything.

Some of our fans are upset/angry, and I'm sorry they are. That isn't wrong, or weird. It's acknowledging how they feel.

That's it. That's my whole point.

— Pete Hines (@DCDeacon) June 16, 2021